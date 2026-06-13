Лишка будет обменян в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Северстали» Адам Лишка будет обменян в «Металлург».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 форвард принял участие в 45 играх и набрал 35 (19+16) очков. В плей-офф на счету 26-летнего словацкого хоккеиста 3 заброшенных шайбы в пяти встречах.

Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года.