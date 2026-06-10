«Барыс» продлил контракт с нападающим Савицким

«Барыс» продлил контракт с нападающим сборной Казахстана Кириллом Савицким, сообщила пресс-служба клуба.

Одностороннее соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Кирилл - не просто опытный форвард, он один из лидеров нашей раздевалки, — отметил генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников. — Для нас было одной из задач - сохранить его в составе. Его характер, самоотдача, понимание нашей игровой философии и та большая часть работы, которую он забирает на себя в меньшинстве - это фундамент, на котором мы продолжим строить команду».

Савицкий выступает за «Барыс» с 2021 года. В сезоне-2025/26 форвард набрал 18 (6+12) очков в 56 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

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