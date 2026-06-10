Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 27 по 30 августа

19-й Кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 27 по 30 августа, сообщает портал мэра столицы.

Турнир пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться восемь команд, разделенные на две группы.

В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», минское «Динамо» и «Ак Барс». В группе Б сыграют московское «Динамо», «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс» и «Автомобилист».

Московское «Динамо» и ЦСКА остаются единственными клубами, не пропустившими ни одного розыгрыша. Им же принадлежит наибольшее число побед в турнире — по семь. «Спартак» выигрывал Кубок мэра трижды, «Витязь» — один раз.

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