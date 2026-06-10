Ковальчук и Федоров будут генменеджерами в матче между игроками НХЛ и КХЛ

Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами в матче между игроками КХЛ и НХЛ, сообщает пресс-служба мероприятия.

Встреча пройдет 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что вместе приложим все усилия, чтобы зрители запомнили этот матч как один из самых ярких и интересных спортивных событий», — сказал Ковальчук.

«Внимательно следил за минувшим сезоном как и в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому у меня сформировалось свое видение, как сделать игру на льду еще более зрелищной, порадовать болельщиков на трибунах и у телеэкранов», — отметил Федоров.

Первый матч состоялся 20 июля 2024 года и закончился ничьей со счетом 8:8. Игра собрала 12,1 тыс. зрителей. Второй матч прошел 13 июля 2025 года и завершился победой сборной звезд НХЛ со счетом 15:3.