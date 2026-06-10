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Сегодня, 11:35

«Спартак» продлил контракт с главным тренером молодежной команды Барковым

Алина Савинова

«Спартак» заключил новый контракт с тренером Александром Барковым, сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года.

Барков с 2023 года возглавляет молодежную команду «Спартака», которая под его руководством стала обладателем Кубка Харламова в 2025-м и дошла до финала в сезоне-2025/26.

В декабре 2025 года Барков вошел в тренерский штаб Алексея Жамнова в основной команде «Спартака», а позднее был на протяжении 15 матчей исполняющим обязанности главного тренера в связи с болезнью Жамнова. В начале апреля специалист вернулся в штаб «молодежки» красно-белых.

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Хоккей
ФК Спартак (Москва)
Александр Барков-старший
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