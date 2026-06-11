«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Гатиятулиным на 2 года

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным.

Новое соглашение между казанским клубом и 50-летним специалистом рассчитано на два года.

«За два сезона работы Анвара Рафаиловича «Ак Барс» заметно прибавил во всех аспектах — выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели. Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед», — цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

Гатиятулин возглавляет команду с мая 2024 года. В сезоне-2025/26 «Ак Барс» под его руководством с 94 очками занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (2-4).

Гатиятулин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.