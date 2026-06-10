Куинни и Фьоре могут перейти в «Нефтехимик»

По данным «СЭ», нападающие Гейдж Куинни и Джованни Фьоре могут стать новичками «Нефтехимика». В прошлом сезоне FONBET КХЛ Куинни выступал за «Шанхай», а Фьоре — за «Авангард».

В сезоне-2025/26 на счету 30-летнего американца 67 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу.

29-летний канадец набрал 26 (11+15) очков в 62 играх FONBET Чемпионата КХЛ, в плей-офф Фьоре провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 передачи.

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