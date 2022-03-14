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Голышак вспоминает

Сегодня, 09:30

«Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?»

Юрию Авербаху исполнилось 100 лет
Юрий Голышак
Обозреватель
Юрий Авербах.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Юрий Авербах.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Юрий Авербах.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Гарри Каспаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анатолий Карпов.
Фото Сергей Киврин
Анатолий Карпов и Виктор Корчной.
Тигран Петросян.
Фото Сергей Киврин
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8 февраля старейшему гроссмейстеру мира Юрию Авербаху исполнилось 100 лет.

Кажется, что Олимпиада была в прошлой жизни. А смотришь на календарь — почти вчера. Натыкаешься вдруг на листочек-памятку: «Написать обязательно»...

Вспоминаешь — а ведь точно! Заслонила Олимпиада удивительное событие. Достойное первой полосы главной спортивной газеты. Но съехало куда-то на шестнадцатую.

Первые полосы были отданы — и заслуженно! — знаменитому лыжнику Большунову, на наших глазах превратившемуся в лыжника великого. Писали о Непряевой и хоккеистах, выстрадавших свое серебро.

Юрий Авербах. Старейшему гроссмейстеру мира исполняется 100 лет

А тем временем в Москве отметил столетие гроссмейстер Юрий Авербах. Вы оценили, вы вдумались в цифру? 100 лет — и он жив!

Не уверен, что здоров — великий Юрий Львович пережил не так давно и ковидный госпиталь, и реанимацию. Но дотянул, выкарабкался. Мямли в гроссмейстеры не выходят.

Авербаху — 100!

Вы меня простите — в голове не укладывается...

Силы на эндшпиль

Впрочем, не юбилеями нам дорог гроссмейстер — а всей своей удивительной, непостижимой жизнью. Полной волшебных приключений — которых сам Юрий Львович, великий аккуратист, сторонился. Однако ж липли сами. Видимо, где-то наверху был прописан сценарий.

Встречались мы несколько раз, делали интервью — и всякий раз это было так ярко, что в памяти остался диссонанс: немыслимая история рассказывается голосом спокойным, почти бесцветным.

Мне хотелось восклицать, переспрашивать — но Юрий Львович как не растрачивал себя по пустякам, так растрачивать и не собирался. Всякий разговор для него, тогда 92-летнего, словно шахматная партия. В которой стоит сохранить силы на эндшпиль.

«Шахматную школу открывает авербах»

Каждый уголок Москвы для меня, репортера, пропитан встречами прошедших лет.

Вот метро «Спортивная». Сколько ж с ней связано!

Это здесь назначал встречи журналистам еще получавший зарплату в Театре на Таганке, но обделенный ролями Иван Бортник. Стоял, никем не узнанный, в шарфе да кепочке.

Здесь, повернуть за угол, провела последние дни в хосписе первая красавица Москвы 50-х, актриса Театра Ермоловой Лера Васильева. Она же — Валерия Бескова. Жена Константина Ивановича.

Юрий Авербах. Юрию Авербаху вручен Золотой знак ФШР

Сгорела от рака за считаные месяцы — но последние недели, когда реальность переплелась с потусторонним, были счастливыми. Благодаря Сергею Степашину, человеку большой души, попала в этот хоспис — где боли уже не чувствовала. Уверена была, что где-то в санатории — и вот-вот долечится, отправится домой, а дома ждет Костя...

А вот в этом доме, прямо у выхода из метро, живет тот самый гроссмейстер Юрий Авербах. Про которого давным-давно пел Барыкин: «Шахматную школу открывает Авербах».

Это его как частного детектива в 50-х советская власть командировала в португальский Эшторил — расследовать странную смерть чемпиона мира Алехина. То ли был отравлен, то ли нет. А если был — то кем? С целью?..

Это Авербах выигрывал чемпионат СССР, когда ваш прадед был молодым.

Это Авербах стал тестем другого великого шахматиста — Марка Тайманова.

Марка Евгеньевича давно уж нет, да и Барыкин наблюдает за нашими с вами успехами с того света, — а Юрий Львович справляет непостижимые юбилеи. Возможно, даже задувает 100 свечей.

Васенька Смыслов

Как-то уговорились встретиться с Авербахом у шахматного музея на Гоголевском. Только-только отреставрировали богатые люди — и рады были ознакомить корреспондентов со всеми чудесами.

Вот я и пригласил Авербаха, участвовавшего в истории с воссозданием, — проведите-ка экскурсию для читателей. А я все старательно запишу и сфотографирую.

Прежде музей при шахматной федерации существовал — но что это было? Комнатка с раритетами. Да в нее и не заглядывал никто. Потом и та пропала. На время ремонта все ссыпали в какой-то подвал — наберемся уважения и назовем его «запасниками».

Авербаху было 92. Кто-то, поднатужившись, вспоминал, когда становился Юрий Львович чемпионом СССР, — и выдавал с торжеством: в 54-м!

Господи. В 54-м!

Дожил бы до таких лет гроссмейстер второго ряда — и того бы чествовали как величайшего. Но Авербах-то возглавлял Шахматную федерацию СССР в самые мятежные времена — когда сражался Анатолий Карпов с Корчным.

Его шахматные друзья давным-давно стали украшением кладбищ — но для Авербаха все оставались живыми. Просто не созванивались давно — как с чемпионом мира Васенькой Смысловым. Да-да, «с Васенькой».

Впервые услышав это все, я, не оборачиваясь, начал нащупывать стул за спиной. Ноги не держали.

А Юрий Львович продолжал безмятежно — радуясь воспоминаниям. Даже выговор у него на старый манер:

— В Парке культуры катались на лодочке. Я греб, Васенька — пел... А на месте «Лужников» стоял цыганский табор, было капустное поле и маленький стадион «Учитель». Там гуляли.

Юрий Авербах. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Авербах.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Какой конфуз!»

Вот я переминался с ноги на ногу — дожидаясь гроссмейстера на Гоголевском. А его все нет и нет.

Уж всполошился: что случилось? Не оступился ли? Помню же, как жаловался на больные глаза: «Вот вы у меня как в тумане. Один глаз вообще не видит. Это такое мучение — не могу читать, не могу писать...»

Ну и как с таким зрением на метро? В одиночестве?

Его нет и нет. Авербах пунктуален до секунды, в шахматном мире знают все. Не опаздывает сам — и опаздывающих не переносит. Вычеркивает из списка друзей.

Я не выдержал, забежал в музей — и набрал домашний номер гроссмейстера. Батюшки — тот отозвался спокойным голосом! Какое счастье!

— Ю... Ю-Юрий Львович! — обрадовался я. — Вы живы?

— Кто это? — слегка неприязненно отозвался Авербах.

— Да Юра это, корреспондент, — выпалил я. — Мы ж в два договорились встретиться. Правда?

— Я обещал в два, — с негромкой укоризной произнес Авербах. — В два и буду.

— Юрий Львович, уже четверть четвертого.

— Боже! — воскликнул гроссмейстер. — Это у меня остановились часы?! Какой конфуз!

Только ради этой сцены стоило топтаться на Гоголевском. Только ради фразы «какой конфуз». Ну кто в сегодняшнем мире так сформулирует — не Вовка же Быстров...

«Марк Евгеньевич очень любил женщин...»

Прекрасному Авербаху достаточно было — и есть! — соприкоснуться с человеком вскользь, переброситься парой слов, чтоб запомниться навсегда. Спокойной мудростью. Обаянием гения.

Знаменитый режиссер ленинградского телевидения Эрик Серебренников — великий затейник. Как-то придумал опрос для больших шахматистов: «Вы хотите стать чемпионом мира?»

Александр АЛЕХИН. Фото rg.ru. Юрий Авербах: «Алехин — гений в роковых обстоятельствах»

Рассказал — и я хохотнул: конечно же, хотели! Как иначе? Даже я хотел — раз двинув в детстве пешку. Кстати, куда-то не туда.

Эрик оглядел меня с такой иронией, на которую он один в Ленинграде и был способен. Я сжался под этим взглядом. Серебренников еще не произнес ни слова — а я уж чувствовал себя инвалидом по уму.

— А вот и нет! — произнес с торжеством.

Я молчал — и Серебренников, выдержав паузу уровня БДТ, продолжил:

— Авербах произнес: «Знаете, я никогда не радовался победе как сумасшедший и не расстраивался до слез по поводу поражения. Такие чемпионами мира не становятся».

Если б мне предложили назвать такого же шахматиста — я бы вспомнил лишь одного. Марка Тайманова, зятя Авербаха. Который доигрался до матча за звание чемпиона мира — но музыкой и дамами интересовался куда сильнее, чем шахматами. Считался одним из лучших пианистов ХХ века.

Оттого, может, и уступил в том самом матче гениальному Фишеру 0:6...

Я даже спросил Серебренникова:

— Тайманов — такой же? Не тужил из-за поражений?

Эрик задумался — как бы сформулировать деликатнее? Все ж соседи с Марком Евгеньевичем, его Каменноостровский неподалеку от Черной речки Серебренникова...

— Марк Евгеньевич очень любил женщин... Он поучаствовал у меня в другом опросе: «Сколько партий было, когда чувствовали, что вашей рукой руководит Господь Бог?» Тайманов назвал три. А Каспаров ответил: «Четырнадцать. Может, пятнадцать».

В 92 куда опоздал — туда опоздал

Юрий Львович подошел к дверям шахматного музея неспешно. Королевским шагом. В 92 уже не спешишь — куда опоздал, туда опоздал.

Я усадил его у окна за доску с шахматами из слоновой кости. Аккуратист Авербах поправил фигуру, которую я и сейчас называю «офицером».

Вскидываю объектив — и успеваю щелкнуть. Раз, другой, третий.

Авербах окинул взглядом доску — и разыграл с кем-то невидимым дебют. Поднял голову — мутноватый взгляд его обращен был сквозь меня, сквозь эти стены и память о великих партиях прошедших лет.

Я заставил себя понять камеру — и попытаться поймать, запечатлеть для истории этот взгляд как великую ценность...

Шахматы Мао Цзэдуна

Авербах водил меня по музею, дотрагиваясь кончиками пальцев до самого дорогого.

— Вообще-то, шахматный клуб открылся в 56-м году. Что-то собрали сами. Что-то оказалось здесь позднее — вот она, изюминка нашей коллекции... Глядите! Шахматы из слоновой кости!

— Какие милые, — пригляделся я.

— Принадлежали Мао Цзэдуну!

— Вот это да. Где взяли?

— У Мао болел живот, а своим докторам не очень доверял. Попросил Сталина прислать проверенного врача — и тот отправил главного гастроэнтеролога СССР Владимира Василенко. Большого любителя шахмат. Надо ж — вылечил! Зато когда вернулся в Союз — его прямо с аэродрома отправили на Лубянку. Как раз затевалось «дело врачей». Сел на год — до самой смерти Сталина. Как ни странно, шахматы позволили оставить с ним в камере. А когда Василенко умер, мы выкупили набор у вдовы. Удивительные же, правда?

Я кивнул — тут и слов не надо. Чудо!

Гарри Каспаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гарри Каспаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Стол Карпова и Каспарова

Взгляд мой упал на столик с фамилиями «Карпов», «Каспаров»... 84-й год! Неужели тот самый?

— Подлинный, подлинный, — подтвердил Авербах. — 84-го года!

Видно, на лице моем написано было недоверие. Что от Авербаха не ускользнуло.

— Гарантирую! — почти воскликнул он. — Я ж был судьей того матча!

Ну как я мог усомниться? Юрий Львович тем временем демонстрировал чудеса памятливости. Постукивая ногтем по столику.

— Вообще-то, столик привезли с Кубы в 68-м году. Даже часы здесь подлинные. Вот фигуры пришлось поменять.

— Кто-то стащил?

— С ними история вышла! Карпов с Каспаровым потрогали фигуры — не понравились. Такое случается. Кого-то могут часы раздражать. Я отправился в комнатку с нашими раритетами. Узнал, что на продажу привезли чудесный деревянный комплект, классический «Стаунтон». Где у ладьи эталонный вес — 66 граммов. Ими и решили играть. Тот матч закончился без результата, и первый директор музея Сорокин комплект забрал обратно. Отказывался отдавать. Сам выкупил. Хоть и получил партийный выговор. Еще и справку у меня вытребовал, что именно этими шахматами играли Карпов с Каспаровым. Где сейчас шахматы — никто не знает. Сорокин умер.

— Вот несчастье. А матч-то был невероятный.

— Еще бы. 48 партий...

Анатолий Карпов. Фото Сергей Киврин
Анатолий Карпов.
Сергей Киврин

Блондины — за Карпова

Признаться, я позабыл, что Авербах судил тот матч. Вопросы рождались сразу — тесня, подгоняя друг друга.

— Расскажите же, Юрий Львович, что вас поразило?

— Был момент — зрители очень четко делились на брюнетов и блондинов. Блондины болели за Карпова. Тогда резко возросло количество командировок с Кавказа в Москву. Когда шахматисты выходили на сцену, раздавались аплодисменты. Каспарову аплодировали дольше и громче, чем Карпову. Тогда мне было приказано выступить с обращением — перед игрой аплодисменты запрещены. Хлопайте после. Редакторов изданий вызывали в ЦК — чтоб информация была fifty-fifty. Никакого перевеса. За Каспарова болел Алиев — а за Карпова секретарь ЦК по пропаганде. А самый памятный день того матча — это когда приехал Кампоманес и внезапно прервал матч. Вне всех правил. Карпов оказался не стайер, после тридцати партий у него произошел резкий спад. Его пытались всеми силами реанимировать, и ничего не удавалось. Пичкали препаратами.

— Я помню тот матч — на Карпова было больно смотреть.

— Да, больно. Страшно осунулся. Поэтому Каспаров и был раздосадован, что матч останавливается. Кампоманес выступал в гостинице «Спорт». Карпова поначалу не было — как говорили, он сидел в машине и слушал происходящее по радиотелефону.

Каспаров со своей бригадой сидел в зале. Я — в президиуме. Посреди выступления Кампоманеса слышу прерывистый шепот: «Юрий Львович, что он говорит?! Мы совсем о другом договорились!» Я обернулся — и увидел за спиной бледного Толика. Выяснилось, председатель федерации шахмат космонавт Севастьянов написал письмо Кампоманесу с предложением прервать матч на два месяца — и потом продолжить. Мол, силы участников на исходе.

Часа два мы обсуждали, как быть. Пока не пришли к варианту — состоится матч-реванш, начнется со счета 0:0. Каспаров был расстроен, что матч прервался. Толик — что ему не сохранили перевес. В этом-то матче до шести побед ему оставалось выиграть одну партию! Но не мог! У него была похожая история в Багио против Корчного — вел 5:2, проиграл три партии. С неимоверным трудом вырвал еще одну победу.

Анатолий Карпов и Виктор Корчной.
Анатолий Карпов и Виктор Корчной.

Открытка Корчного

До каждого экспоната в том музее мне хотелось дотронуться — Юрий Львович смотрел недобро, но время от времени позволял. Вот шахматы Нахимова, викингов, соседние — из березовой коры, японские с колокольчиками...

Сладкой музыкой звучал за спиной голос Авербаха. Докладывающий о великих чудаках, собиравших эту коллекцию. Когда-то для себя — но оказалось, что для людей. Все оказалось здесь. Я разобрал фамилию «Домбровский».

— Что за Домбровский? — переспросил.

— Этот Домбровский активно пополнял свою коллекцию в блокаду — был начальником пожарной части. Когда умер — федерация все выкупила.

Когда-то я был в гостях у Авербаха на той самой «Спортивной» — и помнил, отлично помнил, какие реликвии позволял взять в руки Юрий Львович. У меня дыхание перехватывало. Казалось бы, открытка как открытка. Но!

В открытке той были с наслаждением выписаны какие-то гнусности по адресу Юрия Львовича. А чьей рукой-то — самого Корчного!

К Корчному у меня к тому моменты был свой счет — разузнал как-то, что собирается в Москву. Дозвонился, уговорились — сразу встречаемся, делаем интервью. Виктор Львович уж знал, что остановится в крошечном отеле у Киевского вокзала.

Юрий АВЕРБАХ. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Юрий Авербах: авоська для Фишера

«Rheinmetall"-1956

Составил кипу вопросов, настроился, уж собрался... Вдруг звонок — и холодный голос Корчного:

— Не будет интервью. Я передумал.

Короткие гудки.

Я посидел, оцепеневший, минуту-другую — снова набрал. Виктор Львович трубку не взял. Ни в этот день, ни на следующий. Однажды встретимся на том свете — расспрошу: это что было-то?

Мне до сих пор жаль. Потому что такие герои — память на всю жизнь. Богатство, которое навсегда с тобой.

Вот и Авербаху Корчной удружил. Один Львович написал какие-то пакости другому — в своем духе. За каждой строчкой я слышал голос Корчного, который ни с каким другим не спутать.

Теперь я увещевал благороднейшего Юрия Львовича:

— Передали б вы открыточку-то в музей.

— Ну уж нет, — поднял палец Авербах. — Храню как память!

— Запамятовал — что в ней было-то?

— Я был президентом федерации, матч Корчной — Карпов. Звонок от Корчного: «У нас спор, когда начинать. Я хочу в 4, Карпов — в 5. Он любит поспать, встает поздно. Можете помочь, надавить на Спорткомитет?» Я позвонил человеку, который курировал шахматы в Спорткомитете. Предложил: «Давайте сделаем начало в 16-30?» — «Ни в коем случае. Мы и так пошли Корчному навстречу, пригласили иностранного судью. Будут начинать в 5!»

Корчной узнал — и написал вот это оскорбительное. Мол, я подыгрываю Спорткомитету. Большими печатными буквами — я же высокого роста. Оставил при входе в редакцию шахматного журнала, где я работал. Чтоб все входящие могли прочитать. После мы 25 лет не разговаривали. Корчной — человек желчный. Все ему кажется, что против него интриги, заговоры...

Хранил ту открытку Авербах рядом с пишущей машинкой. Которая сама — экспонат. Когда-нибудь украсит этот самый музей. Но пока отдавать жалко.

— В 56-м году я выиграл турнир в Дрездене — на призовые купил эту самую машинку «Rheinmetall». Сколько книжек на ней отстучал!

— А компьютер?

— В 90 лет овладел. Сразу и стало падать зрение.

Виктор Корчной. Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?

Чигорин перед смертью шахматы сжег

Как тысячи историй умещались в голове 92-летнего человека — я не представлял. Я в 47 ищу очки — и нахожу через полчаса на собственном лбу.

От шахмат блокадного Ленинграда переходили к историям самого-самого коллекционера мира. Собравшего в Мексике 2 тысячи комплектов. Специально под это сокровище выделивший четырехэтажный дом. Мечтающий о наборе великого князя Михаила Романова — но тот в другой коллекции, у бывшего председателя общества историков и коллекционеров шахмат, доктора Томаса Томсона...

Как это все умещается в его голове? Все-таки гроссмейстеры — особенные люди. Откуда-то из космоса.

Я рассчитывал расспросить про Алехина и ту самую командировку в Эшторил. Когда Юрий Львович почувствовал себя Эркюлем Пуаро.

А вышло само собой — включил Авербах какую-то кинохронику. Стрекочущие кадры. Я всмотрелся — но ничего не понял.

— Это что?

— 1935 год! — выговорил Авербах отчетливо. Видимо, что-то это должно было объяснить. Но не объяснило.

Пришлось старейшему гроссмейстеру мира уточнять — с оттенком легкого раздражения:

— Голландец Эйве выиграл матч у Алехина. Это митинг, собрались голландцы. В честь Алехина исполнили «Марсельезу». Он стоит бледный, в смокинге, только что перестал быть чемпионом мира... Но подпевает «Марсельезе», французскому гимну!

— Не его шахматы вот здесь, под стеклом? Какие-то старинные.

— Чигорина!

— Боже.

— Есть легенда, что перед смертью Чигорин во всем разочаровался — и свои шахматы сжег. Но в 52-м году его дочка рассказала — сжег он, оказывается, дорожные шахматы. А вот его же рукописная книжка, мелким-мелким почерком.

— Ей цены нет.

— Могу похвастаться — в моей личной коллекции есть блокнот Алехина!

— Это невероятно, Юрий Львович.

— Оставлю его в нашем Центре шахматной культуры. В нем копия письма в Америку 30-го года, пишет о согласии играть матч с Капабланкой. Алехин собирался приехать в Америку чуть раньше, сыграть там в турнире. В музее целая рукописная тетрадка Алехина. И учебник с автографом — вот, смотрите, карандашом выведено: «Тишайший»...

— Это и есть автограф?

— Ну да. Его так называли в семье. Или — Тиша. По этому учебнику на французском языке Алехин учился играть. Партии отчеркнуты галочками — значит, ее разобрал.

Юрий Авербах. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Авербах.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Мертвый Алехин сидит в пальто в номере...»

— Вы расследовали темную историю с гибелью Алехина. Ну и что нарыли? — дорвался я до десерта.

— Ходили слухи, что его отравили...

— Так-так.

— Все строилось на показаниях официанта, который перед смертью сознался — это он отравил чемпиона мира. Но документов не было. Случилось все в гостинице Эшторила. Туда я и отправился.

— Неужели годы спустя что-то реально было отыскать?

— Выяснилось — нет. Даже саму гостиницу снесли. Свидетелей нет вообще. Много за, много — против. Вопросы для хорошего следователя. Что я мог сделать? Добавила путаницы фотография — мертвый Алехин сидит в пальто в номере. Почему в пальто? Куда-то выходил — и умер на улице?

— Говорили, умер Алехин на пляже.

— Пляж в Эшториле есть, но смерть случилась не там. Был март — вот что Алехину делать на пляже? Кстати, проводили эксгумацию...

— Что показала?

— Тоже странная история — у Алехина оказалась идеальная печень. Хотя в мемуарах испанского журналиста передаются слова Алехина, будто у него цирроз. Да многие копали эту историю — даже Спасский проводил свое расследование. Знает то же самое, что и я: в чем-то признался официант. Но выводы сделал какие-то свои.

— Прямо как в «Бронзовой птице». Многие копали — никто не нашел.

— Да! Какой-то пианист, который потом эмигрировал в Америку, выступал в журналах со своими догадками... Алехин человек особенный — весь в себе. Воспитывала бабушка. Мать вообще им не занималась — это тоже наложило отпечаток на образ мыслей. Не случайно Алехин всегда женился на женщинах значительно старше себя. Называл их «мамочками». Последняя, Грейс, была старше лет на десять.

— Догадываюсь я, к чему приводят такие особенности.

— Даже в этом все повернулось странным образом: Алехин — человек с фронтовыми орденами! Был начальником санитарного поезда. Один из орденов, Станислава, получил за то, что лично вынес раненого офицера.

— Это удивительно, Юрий Львович.

— А в нем много удивительного. Чемпионы мира — особенные люди. Вот Алехин в юности очень внимательно изучал партии Капабланки. Хотя чемпионом в то время был Ласкер. Спросили: «Почему?» — «Капабланка скоро будет чемпионом...» Я был хорошо знаком с братом Алехина, Алексеем. Приятнейший человек. Жил в Москве, возглавлял шахматный клуб. А я бегал к нему школьником.

— Похоронить чемпиона мира в Москве могли?

— Семья не захотела. Хотя на Новодевичьем кладбище стоит часовенка Прохоровых. Родственников по материнской линии.

— В Португалии?

— Изначально — да. А через десять лет перезахоронили в Париже. На похороны от Советского Союза отправился Ботвинник. На памятнике написано: «Гению России и Франции». Годы спустя в Англии я был судьей на матче Каспаров — Шорт. Несколько раз выступал на BBC. Как-то спросил, не сохранилось ли у них что-то от Алехина. Обещали посмотреть — и принесли запись его интервью 38-го года. Алехин только-только выиграл матч у Эйве. Эта запись и сейчас у меня.

Тигран Петросян. Фото Сергей Киврин, -
Тигран Петросян.
Сергей Киврин, Фото —

«Петросян потерял чемпионство — и воспринял это с огромным облегчением»

Я смотрел на Юрия Львовича — и будто разговаривал с другими мирами. Жал его огромную руку — и чувствовал тепло Петросяна, Ботвинника, Таля. Ну и Смыслова, конечно. Того самого «Васеньки». Да и самого Эйве.

— С Эйве было очень приятно работать в ФИДЕ. С Васенькой мы самые близкие друзья с детства. В 38-м году он занял первое место среди школьников до 18 лет, а я — до 16. С женой они умерли с разницей в несколько недель. До этого погиб приемный сын, покончил с собой. У парня не все в порядке было с психикой, надо было следить. А жена Смыслова тоже отдалась шахматам, куда-то уехала. Вернулись — сын мертвый.

— Какой кошмар. Хотя прожил Смыслов долго. Как и многие гроссмейстеры.

— Если не убивает рак поджелудочной. Почему-то многие от этого умерли. Ботвинник от этого ушел, Петросян...

— Таль терзался какими-то болями.

— У Таля другое — изводили постоянные боли в почках. Это очень влияло на настроение. Принимал пантопон, а это штука наркотическая. Кто-то спросил: «Миша, вы чигоринец?» — «Я морфинист...»

— Про Таля книжки написаны. В отличие от Петросяна.

— Петросян — удивительная фигура!

— Что такого?

— Никакого честолюбия.

— Такие становятся чемпионами мира?

— В его чемпионстве огромную роль сыграла жена. И армянский народ, настроили: «Попробуй стать чемпионом мира!» Ну, стал. А когда чемпионство потерял — воспринял это с огромным облегчением. На него все это давило.

— Значит, настоящим чемпионом мира была Рона Петросян?

— Что-то в этом есть... Она и сама занималась шахматами. Как-то спросила у руководителя кружка: «У кого большие перспективы: у Петросяна или Фурмана? Кто лучше играет?» — «Конечно, Петросян!» Вышла замуж за Петросяна. Хотя сама настаивала на другой легенде.

— Тоже яркой?

— Гроссмейстеры Петросян и Геллер дружили. Я был третьим в этой компании. Насколько знаю, Геллер никогда за Роной не ухаживал. В отличие от Петросяна. Но она представляла это так, якобы влюблены были оба. И тогда заявила: «Кто из вас в турнире претендентов будет выше, за того и выйду». Выше оказался Петросян. Кстати, я был его тренером, увещевал: «Тигран, ты упускаешь шанс!» — «Тебе легко, два года до пенсии. А мне — десять!»

— Но до пенсии не дожил.

— Да, умер в 55 лет. Корчной когда-то уловил: когда Петросян злится, начинает плохо играть. Всеми силами старался его разозлить. Играли на подвижной сцене одесского драматического театра. Стол не закреплен. Петросян, забываясь, начинал трясти ногой. Дергался и стол, и вся сцена. Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?» Весь матч старался разозлить. Довел-таки Петросяна до колик. Может, это и приблизило трагический конец.

**

Я лихорадочно припоминал все, что помнил. Все, что вычитал. Даже в рубрике «Шахматисты шутят».

Надо, надо цепляться за шанс — если уж гроссмейстер разговорился. Был шанс забрести куда-то не туда — и получить пригоршней фигур в физиономию. Как от гроссмейстера Бендера.

Но Авербах, на счастье, был терпелив и приветлив. На всякий вопрос отыскивался ответ.

Даже на такой нелепый:

— Кто-то из больших шахматистов обкуривал соперников, — произнес я. На всякий случай отодвинувшись.

Гроссмейстер подвинул свой стул ближе. Радуя новостями:

— Первый, кого в этом обвиняли, — Ласкер. Курил зловонные гаванские сигары. Ильф и Петров это упоминали не просто так. Ботвинника бесил сигарный дым — так он специально играл товарищеские партии с Рагозиным, чтоб тот его обкуривал. Внушал себе, что адаптировался к вони. Называл это «самопрограммирование». Чтоб не мешал шум зала, Ботвинник играл со мной при включенном радио. Я после пяти часов вставал с опухшей головой. Особенно после «Сельского часа».

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