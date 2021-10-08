Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?

Знаменитый гроссмейстер бежал из страны, но отказался выступать за США даже после тюремного заключения сына.

30 декабре 2021 года в прокат выйдет фильм «Чемпион мира», рассказывающий о противостоянии Анатолия Карпова и Виктора Корчного в одном из самых драматичных матчей на первенство мира, который проходил на Филиппинах в 1978 году. Во многом тот матч (о котором мы подробно рассказывали) стал таким принципиальным из-за бегства Корчного в Западную Европу в 1976 году, которое сделало из него настоящего врага Совестного Cоюза. СМИ СССР долгое время даже было запрещено упоминать его фамилию.

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Не укладывался в рамки

В одном из интервью Корчной рассказывал, что в 1966 году на турнире в Германии ему предложили не возвращаться в СССР. Тогда он отклонил это предложение, о чем впоследствии сожалел: «Потерял 11 лет человеческой жизни». Неуживчивость вкупе со спортивными успехами делала фигуру Корчного неудобной для советского спортивного руководства, но до 1974 года он продолжал успешно выступать.

— История в духе Корчного — из-за острого языка мог на ровном месте рассориться с кем угодно, — рассказывал «СЭ» Анатолий Карпов. — Как-то собрались там перед межзональным турниром. Корчной выпил лишнего и спросил у Тупикина, второго секретаря райкома, председателя ленинградской шахматной федерации: «Отгадайте, что мы соберем, если не будет урожая?» Тот пожал плечами. Корчной прищурился: «Анатолий Петрович, вы же серьезный партийный руководитель — и таких вещей не знаете?!» Председатель напрягся: «Ну, и что соберем?» «Пленум ЦК КПСС!» — с торжеством сообщил Корчной. Тупикин каламбур не оценил. Отношения были испорчены.

Amsterdam, May 1968. Viktor Korchnoi defeated Samuel Reshevsky at the Candidates Quarterfinal match (51/2-21/2). Korchnoi advanced to semifinals where he would meet Mikhail Tal.



?: Ron Kroon pic.twitter.com/AjPEOTlUXe — David Llada ? (@davidllada) June 20, 2020

В 1974 году после проигрыша претендентского матча Анатолию Карпову Корчной дал интервью югославским СМИ (у Югославии были плохие отношения с Советским Союзом), в котором допустил негативные высказывания в адрес победителя, а главное — дал понять, что его проигрыш стал результатом «давления сверху» («Я и Петросян сильнее Карпова, но нам не дадут выиграть ни при каких условиях»). Реакция Спорткомитета СССР была крайне резкой. Появилось коллективное письмо гроссмейстеров, осуждавших Корчного. Ему уменьшили размер стипендии и запретили выезжать из СССР. Интересно, что письмо не подписали только четыре человека, вспоминает чемпион СССР Юрий Авербах.

— Ботвинник заявил, что никогда ничего не подписывал, — вспоминал в интервью «СЭ» Авербах. — Лукавил, конечно, — в 1937-м подписывали все, и Михаил Моисеевич не исключение. Бронштейн не подошел к телефону. Ему это дорого обошлось — начальники все поняли и на многие годы сделали невыездным. Не подписал Гулько, который сразу впал в немилость, и Спасский. Но к Борису даже не подходили — знали, что не подпишет.

Правда, через год, благодаря содействию Карпова, Корчной снова стал выездным. Практически сразу, в 1976 году во время шахматного турнира в Амстердаме, он попросил политического убежища в Нидерландах. До этого получив от президента ФИДЕ Макса Эйве гарантии, что его шахматные звания и возможность выступать останутся в неприкосновенности.

— Он потом объяснял, что не подвел меня, поскольку остался в ходе не первой же поездки, когда я за него поручился, а второй — вспоминает Анатолий Карпов.

Viktor Korchnoi was born on this day in 1931. One of the strongest players never to become world champion. He has played 3 WCC matches with Karpov. He had a plus score against many world champions, such as, Tal, Petrosian, Spassky and he had an equal score with Fischer. pic.twitter.com/v9oTS0w2Jl — Chess History (@MrMarksTV) March 23, 2021

Сам Корчной всегда подчеркивал, что основной причиной бегства было не диссидентство, а желание продолжать играть в шахматы на высшем уровне. В то время Шахматная федерация СССР предпочла делать ставку на более молодых гроссмейстеров, и для опытного шахматиста возможность участвовать в международных стартах сводилась к нулю.

— Я не укладывался в рамки поведения советского гражданина, говорил то, что думаю, но долгое время мне это прощали, так как я был одним из ведущих шахматистов страны, — говорил Корчной «Коммерсанту». — Как только вперед вырвался Анатолий Карпов, меня решили наказать за свободолюбие. Я сбежал из-за того, что моей шахматной карьере угрожала опасность. Но я не был диссидентом. Выбирая свободу, я заботился только о себе, а диссиденты заботились о счастье народа, за что попадали в тюрьмы и психушки.

Анатолий Карпов и Виктор Корчной.

«Претендент»

В Нидерландах Корчному отказали в политическом убежище, дав только вид на жительство (в то время мало кто хотел портить отношения с СССР). Некоторое время гроссмейстер жил там, затем его приглашали в США, но он отказался и, наконец, поселился в Швейцарии, где получил политическое убежище, а в 1979 году — гражданство. Это случилось практически сразу после того, как гроссмейстер был лишен советского гражданства.

Жене Корчного Изабелле Маркарян и сыну Игорю было отказано в выезде из СССР (они четыре раза подавали заявление на эмиграцию в Израиль). Даже вышло специальное постановление Секретариата ЦК КПСС «О нежелательности выезда за границу семьи невозвращенца Корчного В. Л. и антиобщественных акциях членов его семьи».

Игорь был исключен из института. Его попытались призвать в армию, но он уклонялся от призыва в течение года.

— Знакомый эмигрант посоветовал сыну уклоняться от армии, иначе потом он бы не смог уехать из СССР по причине неразглашения военной тайны, — говорил Корчной. — За это Игоря сослали на 2,5 года в лагеря.

Попытки гроссмейстера добиться освобождения сына и разрешения на выезд семье с помощью писем Леониду Брежневу и обращений к «интеллигенции СССР» ни к чему не привели. Лишь через шесть лет семья смогла выехать за рубеж.

Имя Корчного старались не упоминать в советских СМИ, во время матчей на первенство мира с Карповым его именовали «претендент», что превратило это слово в своеобразное ругательство.

«A strong player, an incredible fighter, a cranky guy. These traits can't be argued, and they are well-known; I would like to give nuances and details on a character that were more hidden from the world.»



Emil Sutovsky on Viktor Korchnoi: https://t.co/VcimS1qcPl pic.twitter.com/0YyU9ndYPO — International Chess Federation (@FIDE_chess) March 24, 2021

Официального бойкота Корчному никто не объявлял, но в некоторых случаях советские шахматисты демонстративно отказывались от участия в международных турнирах, если в них играл Корчной, ставя организаторов перед выбором: либо не позволять Корчному выступать, либо советская делегация бойкотирует турнир. При этом представители советских спортивных организаций заявляли: «Никакого бойкота нет, просто наши шахматисты не хотят встречаться с Корчным и совершенно самостоятельно отказываются ездить на турниры, где он выступает».

Благодаря усилиям западных организаторов, не все поддавались на шантаж, и Корчной имел возможность играть и зарабатывать себе на жизнь. Но, по подсчетам журналистов, из-за «бойкота» гроссмейстер лишился выступления на нескольких десятках турниров.

— Легче жить, если выбросить это из головы, — признавался Корчной в интервью «СЭ». — К тому же держать зло десятки лет не по-христиански.

Чемпион по творческому долголетию

В 1990 году вместе с другими диссидентами, лишенными советского паспорта, Корчной был реабилитирован и восстановлен в гражданстве. Ему предлагали вернуться, но он категорически отказался, хотя после 1990 года постоянно бывал в России на шахматных турнирах.

Вот что рассказывал шахматный обозреватель «СЭ» Юрий Васильев: «В 1994 году Виктор Корчной впервые играл в Большом Кремлевском дворце (это был турнир «Кремлевские звезды»), я спросил у него: «И как вы себя здесь чувствуете?» Гроссмейстер, конечно же, уловил подтекст и ответил: «Когда я уезжал из СССР, то уезжал навсегда. Но внутренней связи со страной не порывал. Обо мне здесь знали, за моими выступлениями следила интеллигенция. На моем примере она имела позитивный опыт жизни на Западе. То есть я косвенно готовил перестройку в их сознании, а значит, и в стране. Выходит, сам и подготавливал свое присутствие в Кремле». Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь».

В одном из разговоров с Васильевым Корчной также сказал, что отъезд на Запад продлил ему жизнь лет на двадцать. «Он говорил не о шахматном творчестве, а именно о жизни: в Швейцарии, как известно, чистый воздух, чистая вода, чистые продукты...»

Person of the Day. Viktor Korchnoi (1931-2016). Photo by Eteri Kublashvili https://t.co/qpqQHSKDL2 pic.twitter.com/0EIOCKQKlq — Chess Federation of Russia (@ruchess_eng) March 23, 2018

Корчной так и не стал чемпионом мира по шахматам. Но по творческому долголетию в шахматах он абсолютный чемпион. Ушли из активных шахмат Карпов и Каспаров, Крамник играл все реже и реже, а Корчной продолжал принимать приглашения практически на все турниры. Он и в 80 лет садился за доску с таким же азартом и предвкушением, как в 13 лет, когда в блокадном Ленинграде только познакомился с игрой, которая покорила и поглотила его...

— У меня хорошая физподготовка, — объяснял свое спортивное долголетие Корчной. — В 1973 году я на своей «Волге» въехал в машину ГАИ. Права у меня не отобрали, но шок был такой, что с тех пор я решил ходить пешком. Зимой часто хожу на лыжах.

Виктор Львович скончался 6 июня 2016 года в возрасте 85 лет.