Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Голышак вспоминает

25 марта, 10:00

«Спартак» никто не любил. Даже Лева Яшин, хороший мужик, не особенно уважал... Ревность какая-то!»

Не стало знаменитого игрока «Спартака» Николая Осянина
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Николай Осянин (справа).
Николай Осянин и Виктор Шустиков.
Фото Федор Алексеев
Николай Осянин и Валерий Зыков.
Фото Федор Алексеев
Николай Осякнин (четвертый слева) в составе сборной СССР.
Фото из архива Юрия Иванова
Евгений Ловчев.
Фото из личного архива Евгения Ловчева
1/5
21 марта умер знаменитый спартаковец Николай Осянин.

Вот осенило меня — пытался отыскать Осянина то ли полгода назад, то ли год. Это не просто футболист второго ряда — Осянин для «Спартака» фигура! Все живые из того поколения худо-бедно высказались, только он молчит. Почему?

Даже Анатолия Крутикова посчастливилось разговорить — хоть зарекся Анатолий Федорович общаться с корреспондентами после того, как с ним «Спартак» вылетел в первую лигу. Это ведь он, легендарный спартаковец, был главным тренером в 1976-м. Правда о том сезоне разъедала изнутри, рвалась на газетные полосы, но Крутиков крепился. Так и жил с мыслью: «Я виноват. Но я не виноват!»

 
Евгений Ловчев, Николай Старостин, Вагиз Хидиятуллин. «На Ваганьково все плакали — но только не Старостин. У него даже голос не дрогнул»

Первое интервью дал 30 лет спустя. Мне до сих пор жаль, что вышло все это не в «Спорт-Экспрессе», а в малозначительной футбольной газете. А раз сорвавшись, выговорился перед самой кончиной по второму кругу коллеге Рабинеру для книжки...

Человек с обнаженным сердцем

Молчал только Осянин. Я отыскал домашний телефон, звонил и звонил. Телефон отзывался долгими гудками. Какими-то особенно долгими. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга...

Одержимый идеей достать Осянина, я набрал Евгению Ловчеву — и услышал обескураживающее:

— Даже не пытайся. Не найдешь. Ни с кем не говорит.

Даже добавил что-то вроде «отошел наш Николай от мира, от общения». А может, воображение дорисовало. Такое со мной случается.

Про обидчивость, впечатлительность, ранимость Осянина я уж слышал от ветеранов. Человек с обнаженным сердцем. Такие собственную старость и неустроенность принимают как трагедию — и делиться впечатлениями не готовы.

Я в ту пору и не знал, что даже для тоненькой книжки о самом себе говорить Осянин не стал. Книжка, как ни странно, вышла. Звонил потом Николай Викторович одному из авторов, просил отложить несколько экземпляров.

Я пытаюсь представить себе его жизнь, последние годы — и так горько становится, так больно за хорошего мужика. Познавшего славу в далекой юности.

Доходили отголоски, как ему туго. Прорывало вдруг в интервью нам с Кружковым Валерия Рейнгольда. Лишенного в ту пору каких-то спартаковских доплат — за критику руководства.

— Да мне не нужны их деньги, пропади они пропадом! — восклицал Рейнгольд. — Другое задевает. Ветеранская команда «Спартака» отыграла матч, привезла 20 тысяч долларов. Хоть бы кто сказал: «Ребята, еще живы спартаковские старики, давайте по 100 долларов сбросимся». Мы-то скидывались по 10 рублей, по 20. Шапку набирали — и через Ловчева передавали Дементьеву, Ильину, Исаеву, Ивакину, которые на поле выйти уже не могли. А вот это поколение, помоложе, гнилое. Иначе не назову. Я-то обойдусь, а Юру Фалина, Лешу Корнеева, Валеру Дикарева, того же Амбарцумяна хоронить было не на что. Коля Осянин ходит в рваных джинсах...

Прошло время — «Спартак», забыв о взаимных обидах, оплатил похороны самого Рейнгольда. Вышел на матч в траурных повязках. Быть может, и по Осянину объявят, что-то перечислят родне. Работает же в клубе Леонид Трахтенберг, имеет доступ — наверное, объяснит, что за фигура тихо скрылась за поворотом. Отошла в вечность.

 
Алексей Бахарев. «Вывернули ногу так, что два месяца учился ходить». Большая трагедия: талант «Спартака» 90-х ушел из жизни в 45 лет

Наверное, я бы пытался дозвониться до Осянина снова и снова. Хотя бы услышать: «Нет, не хочу».

Теперь уж поздно...

Николай Осякнин (четвертый слева) в составе сборной СССР. Фото из архива Юрия Иванова
Николай Осякнин (четвертый слева) в составе сборной СССР.
из архива Юрия Иванова

Последнее интервью

Последнее интервью дал Осянин в августе 2016-го нашему юному розовощекому корреспонденту Ярославу Сусову. Который, быть может, знать не знал, с кем говорит — набрал случайно номер из редакционного списка ветеранов. В каждой спортивной редакции есть такой — около некоторых фамилий приписано карандашом: «Не говорит». «Прогнозов не дает». «Просит за интервью 500 рублей на телефон». «Посылает на ...»

Около фамилии «Осянин» никаких приписок не было, потому что дозвониться не удавалось прежде никому.

А добрый, бесхитростный Ярик набрал — и на тебе. Вышло интервью на пять строчек. Как раз в «Спартаке» гоняли с обходным листом по коридорам ИФД «Капиталъ» очередного тренера, Дмитрия Аленичева.

Ветеран не остался безучастным — и проинформировал: «Единственная кандидатура для меня — Черчесов. Но наверняка пригласят иностранца, хотя они у нас и не приживаются. Будет польза или нет? Не знаю. В новом сезоне остается ждать и надеяться».

«Среди центральных защитников такие были «убийцы»...»

Чем больше узнаешь о том футболе — тем сильнее почтение к людям первых ролей. Что они пережили! Вот это цена голам!

Вспоминаю, как откликнулся рассказом на наши с Кружковым расспросы знаменитый футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Серебряников.

— Среди центральных защитников такие были «убийцы» — ох... Например, Иван Моргунов из «Локомотива». В тоннеле мне говорил: «Витька, я тебя сегодня точно сломаю. Еще в прошлый раз обещал, но пожалел...»

— В Киеве такие умельцы тоже были?

— Правый защитник Щегольков. Варвар, убийца. Я его презирал. Он очень много пил, иногда на матчи выходил пьяным. Бежать за своим игроком тяжело, вот и косил по ногам. Причем метил в ахилл. А это ж страшная травма! Можно вообще с футболом закончить. Как-то Рейнгольда срубил, тот еле поднялся, а Щегольков говорит: «Ступай-ка ты лучше на левый фланг...»

Николай Осянин и Валерий Зыков. Фото Федор Алексеев
Николай Осянин и Валерий Зыков.
Федор Алексеев

Осень 1969-го

Вот что я вспомнил 1969-й? А вот что.

Тогда, осенью 1969-го, сыгран был «Спартаком» один из главных матчей в клубной истории. Такой же, как в 1989-м, когда гол Шмарова принес чемпионство. А на мою голову в «Лужниках» упал красно-белый флажок. Это счастье — могла бы и бутылка. Швырял народ от радости все, что случилось поблизости.

Так вот — 1969-й! Три сезона подряд киевское «Динамо» становилось чемпионом СССР — и стало бы в четвертый. Все решал матч в Киеве со «Спартаком».

Анзор Кавазашвили до сих пор усаживается поудобнее, стоит кому-то припомнить эту игру. Подливает гостю чай. Разговор долгий!

Начинает говорить — и я, в 1969-м еще не родившийся, понимаю, что тот «Спартак» был копией команды Ярцева-96. Семь человек основного состава — только пришли!

Всех их Кавазашвили помнит поименно: он сам, Анзор Амберкович, Абрамов, Иванов, Киселев, Папаев, Ольшанский, Ловчев...

Не знаю, рассчитывал ли победить в киевском матче главный тренер Симонян, но в раздевалке поздравил своих с серебром: «Это уже большой успех, вы молодцы!»

Великий гол

«Молодцы» раскрепостились — и вышли на поле. А уж там начались чудеса.

Смотришь сегодня на тренировашего "Спартака" Симоняна, Бышовца, Ловчева, Папаева, игравших в том матче. Думаешь — какие ж бодряки!

А пленка с отрывками того матча черно-белая. Вся рассыпается. Тут-то понимаешь — сколько лет прошло, целая жизнь!

Даже сквозь помехи той пленки разбираешь: вот киевское «Динамо» бьет в штангу, вот в перекладину... Кажется, весь матч — в штрафной «Спартака». Это еще не уцелели для истории главные моменты того матча — тот самый Виктор Серебряников раскладывал штрафные по «девяткам» как рукой. Ни один вратарь не справлялся.

 
Анатолий Коршунов, Лев Яшин и&nbsp;Михаил Булгаков. Любимец Старостина, 10 лет играл за «Спартак», забивал Киеву и «Атлетико». В 32 года его жизнь закончилась трагедией

Но Кавазашвили придумал хитрость. В собственной прыгучести и реакции не сомневался — не прыгал в истории советского футбола лучше Анзора, кажется, никто. Собственная стенка при таком раскладе становилась помехой. Ну и предложил своему защитнику Вадиму Иванову: «А ты перед самым ударом из стенки отскочи в сторону, оставь зазор. Я все и увижу».

Никто в мире такого не делал — и не делает. Вот штрафной, Серебряников примеривается, Иванов убегает — и Кавазашвили достает мяч из одной «девятки»! Но что это? Судья показывает — перебить!

Серебряников все повторяет — но и Иванов тоже. Кавазашвили достает из другого угла! Кто бы позволил перебивать штрафные до утра? На динамовский козырь нашлась карта посильнее.

Впрочем, Серебряников полеты Кавазашвили во сне и наяву не оценил — винил лишь себя да дождик:

— Анзор игру хорошо читал. На голеностоп смотрел — вот меня и высчитал. Еще и бутсы мокрые, скользко...

А вот гол Осянина так и остался на пленке единственным моментом, созданным «Спартаком». Золотой гол — не хуже шмаровского! Если бывают «голы из ничего» — это как раз такой. Озарение одного человека. Вы помните самый знаменитый гол Марадоны? Вот этот — такой же.

Пусть не в «девятку», но проскочил Осянин мимо пятерых защитников. Каждый из которых — легенда. Протолкнул мяч мимо Евгения Рудакова, которого тот же Кавазашвили называл лучшим вратарем мира. Кстати, оставалось на отыгрыш у могучего «Динамо» 70 минут, целая вечность. А поле жуткое, мяч дробит!

Ловчев позже подтвердит: «Да, волтузили нас по полной». Такие победы, выстраданные, особенно дороги.

Пусть молодежь прочитает этот рассказ и поймет, какого чудесного деда не стало на этой неделе.

Евгений Ловчев. Фото из личного архива Евгения Ловчева
Евгений Ловчев.
из личного архива Евгения Ловчева

Ловчев раскладывает картофелины

Еще чуть-чуть, лет десять-пятнадцать — и уж некому будет рассказывать про чудесный футбол 1960-1970-х. А что такое — пятнадцать лет? Мгновение! Фьють — и нет его! А пока Евгений Ловчев раскладывает перед нами картофелины, словно Чапаев в фильме. Показывает: «Здесь я, здесь Гиля Хусаинов»...

Надо слушать, надо внимать. Надо расспросить каждого — как расспросили Ловчева и не успели расспросить Осянина. Кто-нибудь, глядишь, и отблагодарит такими историями, каких у Евгения Серафимовича мешок.

— В Мадриде с «Атлетико» ведем 4:1, заканчивается все 4:3. Дома-то, думаем, их прибьем. 8 ноября играем на стадионе «Динамо» — эти испанцы снега-то не видели!

— Уже лежал снег?

— Еще какой! Тут мы и узнали, что такое профессионалы. Приехали, надели тапочки на особых присосках. Как понесли нас — 0:2 проигрываем, вылетаем!

— Надо думать, не за это вам лучшего футболиста СССР дали.

— Так подождите, матч еще не закончился!

— Ах, вот оно что...

— Я совершаю невероятный проход по левому флангу. Смотрите, как было — проталкиваю мимо этого, проскакиваю того, простреливаю...

— И?

— Сашка Пискарев набегает...

— И?!

— Промахивается мимо мяча!

— Господи!

— Зато на дальней штанге был Гиля Хусаинов. Кладет щечкой! Потом выступал в раздевалке: «Дядя Гиля всем вам поездочку в Европу сделал...» 1:2 — проходим дальше! А для нас это валюта, подарки родне! Вот так концовка за меня и сыграла. Признали лучшим футболистом СССР.

«Все потом говорили — «продал»... В жизни не поверю!»

Узнав большие победы, Осянин попробовал и жесточайшее поражение — с ним «Спартак» вылетел из высшей лиги. Это он 17 октября 1976 года оступился в Куйбышеве — и «Спартак» пропустил гол, во многом решивший судьбу. Проиграли 0:1.

До конца чемпионата успеют проиграть «Черноморцу», «Заре» и киевскому «Динамо». Но к тому матчу в Куйбышеве многие возвращались памятью — и вспоминали Осянина самым недобрым словом. Ну и «версии» строили, разумеется, куда ж без них: «Продал!»

 
Вратарю &quot;Спартака&quot; Александру Прохорову в 1976 году не позволили перейти в киевское &quot;Динамо&quot;. «Дело» Прохорова

Самого Осянина обо всем этом было не расспросить, но я успел, как говорил, дотянуться до тренера Крутикова. Анатолий Федорович всплескивал руками, вспоминая тот вылет:

— Той осенью «Спартаку» никто не помог. Хоть могли многие. То же «Торпедо» сыграло бы вничью с «Араратом» — мы оставались. При равных очках армян два раза обыграли, да и вообще сильнее были. В любом состоянии.

— Что ж так поступили по отношению к вам?

— Потому что «Спартак» никто не любил. Это точно говорю. Даже Лева Яшин, хороший мужик, не особенно уважал... Ревность какая-то! Валя Иванов терпеть не мог этот «Спартак». Но я всю вину за вылет на себя принял. А разговаривать вообще ни с кем не хотел.

— Кто виноват?

— Виноват все равно тренер. Хотя бы в том, что принял эту команду. А кого винить? Колю Осянина, который в Куйбышеве упал — и нам забили гол? Он сам оттуда, все потом говорили — «продал»... В жизни не поверю. Потому что порядочный парень. Руководители нашего футбола «Спартак» терпеть не могли. Мы говорили — надо подстраховаться, пусть «Локомотив» отдаст очко. Что ему, «Локомотиву» — то, стоит? А нам важно перед последним туром, который в Киеве играем, подстраховаться. «Нет, никаких соглашений!» Это непорядочно, конечно — если мы остаемся, то «Арарат» выскакивает... Но они-то скупали игры, чтобы остаться. А что такое высшая лига без «Спартака», все поняли, но только когда «Спартака» не стало. Дошло, какую роль играет. Могли меня убрать, но убирать «Спартак» не имели права!

— Почему?

— Народ ходить перестал — что на «Динамо», что на «Торпедо». Вы спрашивали — тяжело было или не очень. Я расскажу. Был момент — пришли в команду Андрей и Николай Старостины. Объявляют, что Ловчев отныне — играющий тренер. При мне.

— А тот?

— Тот кивает в ответ. Хотели меня подорвать изнутри, понимаешь? Добить. Ловчев отвечает: «Я все выдержу, сделаю...» Он «сделает», сопливый мальчишка! Солидно? И Витя Папаев поддерживает. Как им Старостин скажет, так и выступают. Два «лидера» у меня было. Недавно сидим: «Ну как, Вить, тебе тренерская работа?» — «Федорыч, ничего не говори. Ты прав». А раньше — «да мы...» Шпана. Дети.

— На крик срывались?

— Раз я на своего воспитанника, Букиевского, сорвался. Тот плохо отпасовал, я не выдержал: «Витя, твою мать! Ты что?!» А тот, как дитя, заканючил: «Федорыч...» Эти братья — ребята отличные. Как родные мне. Где в больнице лежу — всегда приедут, в деревне моей телефон нашли, чтоб с днем рождения поздравить.

Впрочем, кто-то памятливый меня поправит — рухнул внезапно центральный защитник Осянин не в куйбышевском матче, а в домашнем с «Черноморцем».

Впрочем, какая разница?

Николай Осянин и Виктор Шустиков. Фото Федор Алексеев
Николай Осянин и Виктор Шустиков.
Федор Алексеев

«Осянина, у которого скорость совсем ушла, поставил центральным защитником»

Впрочем, на тот сезон у спартаковцев старшего поколения был свой взгляд. Как у Геннадия Логофета:

— У Крутикова с тем составом и не могло получиться — набрал в «Спартак» какую-то провинцию. Игроков первой-второй лиги. На уровне оставался только Ловчев — еще в порядке было со скоростью и самоотдачей. А Осянина, у которого скорость совсем ушла, поставил центральным защитником...

Вот здесь-то Логофет ошибся — и центральным защитником поставил Осянина не Крутиков. Всю жизнь нашего героя сопровождали какие-то драмы — и в этом фокусе с переводом в защиту одна из них.

Начал отодвигать в защиту его еще Симонян. Видя, что скорость уходит. Ушел в «Кайрат» — играл защитника там. Перебрался в костромской «Спартак» — и на сборе так отыграл на позиции защитника против «Спартака» главного, что Старостин его вернул в Москву! Три сезона играл защитником за самый главный на свете «Спартак»!

Ну не драма ли?

«Институт все-таки окончил...»

Переход в «Кайрат» обогатил биографию Осянина еще одной историей — описывал которую когда-то в «Советском спорте» Евгений Ловчев. Я наткнулся на эти мемуары — и задохнулся от восторга. Вот, послушайте сами: «В 1974 году мы приехали играть в Алма-Ату с «Кайратом» — в этой команде Осянин выступал совсем недавно, оброс связями, поступил в институт. «Кайрату», чтобы не вылететь в тот год, нужна была победа. И к Старостину, помня, что Николай Петрович когда-то отбывал срок в Казахстане, приходит делегация и просит сдать матч. К Осянину тоже пришли гонцы — ему, если не сдаст матч, пригрозили отчислением из института.

Оба отказались. Мы обыграли «Кайрат» со счетом 4:0 и тем самым помогли ЦСКА остаться в «вышке».

Наутро после нашей победы в «Спартак» пришла телеграмма от легендарного Анатолия Тарасова, руководившего армейской футбольной командой: «Спасибо за службу! Возвращаю вам Папаева». Витя в тот год служил в армии, но в ЦСКА у него не очень-то получалось...

Да, а институт в Алма-Ате Осянин все-таки окончил".

Совестливый «Труд»

Драмами и историями была пропитана вся его карьера. Даже в сборной СССР дебютировал совершенно сумасшедшим образом: заменил Банишевского в матче с Уругваем — и забил первым же касанием! Как такой человек мог не попасть в «Разговор по пятницам»? Э-эх...

 
Евгений Ловчев (слева) и&nbsp;начальник &laquo;Спартака&raquo; Николай Старостин. «Когда Бескова убирали из «Спартака», Николай Старостин комментировал: «Я же говорил, не надо было его брать!»

А вот драма из того же золотого сезона-69: до последнего тура шел Осянин первым в списке бомбардиров. Где-то позади остались Херхадзе из кутаисского «Торпедо» и Проскурин из Ростова.

В конце октября их команды встречались в Кутаиси. Как вы думаете, что там произошло?

А вот что, смотрите сами. Я тоже умею работать с документами — и пусть Аксель Вартанян мне завидует:

«Торпедо» (Кутаиси) — СКА (Ростов-на-Дону) — 3:3 (2:2)
30 октября 1969 года. Кутаиси. Центральный стадион. 8 градусов. Облачно. 5000 зрителей.
Судьи: В.Липатов, А.Ефремов, С.Беляев (все — Москва).
«Торпедо» Кт: Имедадзе, Абзианидзе, Эбралидзе, Чхаидзе (Цверава, 46), Шергелашвили, Окропирашвили, Еркомаишвили, Зария, Векуа, Херхадзе, Анфимиади.
СКА: Волошин, Малыха, Романов, Антоневич, Кривобородов, Трембач, Тляругов, Антонов, Проскурин, Бондаренко, Буров.
Голы: 1:0 — Херхадзе (10), 2:0 — Херхадзе (20), 2:1 — Проскурин (25), 2:2- Проскурин (35), 3:2 — Херхадзе (68), 3:3 — Проскурин (73).
Дублеры — 1:0. Гол: Чихладзе.

У троих стало по 16 голов! Но совестливая газета «Труд», учредившая приз лучшему бомбардиру чемпионата, отдала вазу (или вымпел? значок? мягкую игрушку?) Осянину, не запятнавшему себя такими вот хет-триками. Как-нибудь заглянет в Москву из Африки Виктор Бондаренко — расспрошу про тот матч, ту стыдобу. Отыграл его от первой до последней минуты...

Анатолий Бышовец
Анатолий Крутиков
Анзор Кавазашвили
Дмитрий Аленичев
Евгений Ловчев
Станислав Черчесов
ФК Кайрат
ФК Спартак (Москва)
Валерий Рейнгольд
Леонид Трахтенберг
Николай Осянин
17
42
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Канадец в стрип-баре раздевался с девочками у шеста. Отправили его домой». Воспоминания об Анатолии Бардине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube