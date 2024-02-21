Путин: «Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал старт Игр будущего.

Церемония открытия соревнований проходит в столице Татарстана в среду, 21 февраля.

«Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт», — цитирует Путина ТАСС.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

Игры будущего 2024: основная информация