Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что Игры будущего — дар России мировой спортивной семье.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье», — цитирует Путина ТАСС.

Церемония открытия соревнований проходит в столице Татарстана в среду, 21 февраля.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

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