Валерий Филатов — о Харламове: «Где бы он ни появился — народ млел. Такое дружелюбие излучал»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дружбе с легендарным хоккеистом ЦСКА и сборной СССР Валерием Харламовым.

— Вы ведь и с Харламовым приятельствовали.

— Это спасибо Вадику Никонову. Свел нас.

— Как?

— Бесков в олимпийскую сборную набрал два или три состава. Накануне у «Торпедо» календарный матч. Полностью отыграл и я, и Никонов, и Максименков. В перерыве Бесков заходит: «Так! Кто не может играть?» Вижу — Никонов мне странные знаки делает. Заканчивай, мол. Я смекнул: «Константин Иванович, мы вчера отпахали, уже тяжеловато...» — «Хорошо, отдыхайте». Меняет всех троих. Говорю: «Вадик, что случилось?» — «Валерка приехал».

— Это обещает незабываемый вечер.

— Команда отправляется на второй тайм — а Харламов заходит в раздевалку: «Куда поедем?» Ну и рванули к нему в Тушино. Вы не представляете, что это за квартирка!

— Крохотная?

— Комнатка — метров пятнадцать. Кухня — пять. Но как мы туда ехали!

— Приключения начались по пути?

— Выезжаем из Лужников на «Волге» Харламова. Номер 00-17. Пускаем по кругу бутылку шампанского — он, Никонов, Макс и я...

— Харламов тоже?

— Конечно. На светофоре поравнялись с нами гаишники — и офигели. Как раз бутылка до Валерки дошла, отхлебывал. Они: «Ну-ка, ну-ка...» Харламов вышел — мужики растаяли! Глазам не поверили! Чуть целовать его не бросились. Мигалку врубили — и до самого Тушина нас проводили.

— Класс.

— Где бы Харламов ни появился — народ млел. Такое дружелюбие излучал, такое шло обаяние... Невозможно было не влюбиться. Часа через два уже казалось, что вы знакомы всю жизнь.

— Никакого гонора?

— Вообще ноль. А фигура какая? Я его голым видел. Аж присвистнул: «Валера, ё...» Ни грамма лишнего, накачанный.

— «Зажгли» тогда в Тушине?

— О... Саша Гусев подъехал, Демиса Руссоса поставили. С тех пор как слышу — сразу Харламов перед глазами. Мы потом и семьями встречались. Помните, в гостинице «Россия» был ресторан «Токио»?

— Смутно.

— Вот там пересекались. Валера с Ирой был, женой. Но любимое наше место — ресторан «Белград».