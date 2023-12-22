Экс-футболист сборной России: «Матчи большинства команд РПЛ можно выкладывать на порносайтах»

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Гришин поделился мнением об уровне игры клубов РПЛ.

«В РПЛ я могу смотреть только «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья». Матчи остальных команд можно выкладывать на порносайтах», — приводит слова Гришина Sport24.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков). «Крылья Советов» с 29 очками идут на шестой строчке.