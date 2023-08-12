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Сегодня, 11:20

Романов назвал правильным решение Зорина уйти в аренду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов заявил, что полузащитник московского клуба Даниил Зорин является очень талантливым и одаренным футболистом, он принял правильное решение, уйдя в аренду в минское «Динамо».

«На мой взгляд, это очень правильное решение, потому что футболист должен играть, должен получать игровое время. Чемпионат Белоруссии и тот стиль игры, который предлагает минское «Динамо», подходят для Дани. Поэтому я думаю, что решение правильное, все остальное зависит от того, как он себя проявит. Потому что игрок очень талантливый, очень одаренный, я надеюсь, что у него все получится. Да, мы общались с ним по этому поводу, я пожелал ему удачи, когда он уезжал», — приводит слова Романова ТАСС.

4 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что Зорин перешел в минское «Динамо» на правах аренды до конца зимнего трансферного окна. 19-летний Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18495751
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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