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Сегодня, 21:05

Игрок молодежной команды «Зенита» Лобов: «МФЛ помогает расти»

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Игрок молодежной команды «Зенита» Никита Лобов в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды по итогам прошедшего сезона МФЛ.

«Результатом не очень довольны, потому что задача стояла занять первое место, выиграть МФЛ, но не получилось. Была серия из 11 победных матчей. Мне кажется, это хороший результат. МФЛ помогает расти. Например, сегодняшнее мероприятие. Я думаю, для юных футболистов это очень классно. Можно посмотреть на игроков РПЛ и ФНЛ», — сказал Лобов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ.

Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Никита Лобов стал лучшим защитником по итогам сезона МФЛ-2023.

ЮФЛ
ФК Зенит
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Лучших игроков ЮФЛ и МФЛ по итогам сезона-2023 наградили во время Матча звезд FONBET Кубка России

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