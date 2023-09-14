Игравшие в ЮФЛ Волков и Карпукас дебютировали за сборную России

Защитник «Краснодара» Сергей Волков и полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, которые ранее выступали в ЮФЛ, дебютировали за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Игра прошла в Эль-Вакре на стадионе чемпионата мира-2022 «Эль-Джануб» 12 сентября.

В составе сборной Катара гол забил Ахмед Абдеймотаал, а у команды тренера Валерия Карпина отличился Александр Солдатенков.