Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Северо-Запад (до 17 лет)
Северо-Запад (до 16 лет)
Дальний Восток (до 17 лет)
Дальний Восток (до 16 лет)
Приволжье (до 16 лет)
Сибирь (до 16 лет)
Центр (до 16 лет)
Юг (до 16 лет)
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 11:10

Игравшие в ЮФЛ Волков и Карпукас дебютировали за сборную России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Краснодара» Сергей Волков и полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, которые ранее выступали в ЮФЛ, дебютировали за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Игра прошла в Эль-Вакре на стадионе чемпионата мира-2022 «Эль-Джануб» 12 сентября.

В составе сборной Катара гол забил Ахмед Абдеймотаал, а у команды тренера Валерия Карпина отличился Александр Солдатенков.

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1100709
ЮФЛ
Сборная России по футболу
Артем Карпукас
Сергей Волков
0
Читайте также
Черчесов пожелал удачи Ромащенко в «Ахмате»
У Михаэля Шумахера могут отобрать титул, несмотря на его состояние здоровья
Экс-советник Кучмы: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок сборной России U-15 ответил на вопрос об ответственности в матчах за национальную команду
Новости
RSS RSS
Все новости