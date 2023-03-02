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2 марта, 13:00

«Его рекорд продержится до самой смерти — и, может быть, даже потом». Памяти Жюста Фонтена

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Жюст Фонтен
Жюст Фонтен.
Фото Global Look Press
Жюст Фонтен в игре за сборную Франции
Жюст Фонтен.
Фото Global Look Press
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Обозреватель «СЭ» вспоминает легендарного француза.

В 89 лет умер Жюст Фонтен, рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира с фантастическими тринадцатью в Швеции-1958. Только трое — Мирослав Клозе, бразильский Роналдо и Герд Мюллер — забили больше на всех ЧМ в совокупности.

А французу просто не суждено было сыграть больше чем на одном. Зато на нем он забивал в каждом матче, сделав покер (ФРГ во встрече за бронзу), хет-трик (Парагваю в группе), два дубля (Югославии в группе и Северной Ирландии в четвертьфинале), дважды по голу (Шотландии в группе и Бразилии в полуфинале). С бразильцами Фонтен сравнял счет — 1:1, но 17-летний Пеле ответил хет-триком.

Поразительно, но после дебюта в сборной с тремя голами Люксембургу в 1953-м он до ЧМ-1958 сыграл за Трехцветных всего четыре матча и забил один мяч. Но в Швецию приехал в ранге лучшего бомбардира последнего чемпионата Франции в составе чемпиона страны «Реймса», занял место получившего травму партнера, а дальше — это история. Как ему удалась эта невероятная чертова дюжина?

Жюст Фонтен в игре за сборную Франции
Жюст Фонтен.
Фото Global Look Press

Фонтен был ярко выраженной «девяткой» с хорошей скоростью и прекрасно поставленным ударом с обеих ног. Главный тренер Альбер Батте, отлично знавший его по совместной работе в «Реймсе», использовал его лучшие качества, максимально быстро доводя мяч до передней линии. Для этого он оттянул чуть вглубь главную звезду той французской команды Раймона Копа (до перехода в «Реал» также игравшего у него в «Реймсе») и поручил ему «обслуживание» находившегося в шикарной форме Фонтена разрезающими передачами. Главным было не мельчить, не затягивать развитие атак, чтобы Жюст (или Хусто, как называла его мама-испанка) оказывался на оперативном просторе и соперники не успевали перекрыть свободные зоны. В результате Франция забила 23 мяча в шести матчах (для сравнения, волшебная чемпионская Бразилия, наколотившая по пять в полуфинале и финале, — всего 16), и больше половины из них оказались на счету Фонтена.

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А четырьмя мячами западным немцам в матче за третье место он обошел рекорд венгра Шандора Кочиша, забившего 11 мячей на ЧМ-1954. Спустя какое-то время сам француз написал шуточную песенку о себе с припевом: «Жюст Фонтен, он француз. Его знают даже за границей. А его рекорд продержится до самой смерти. И, может быть, даже потом».

Давнее пророчество Фонтена сбудется. Я бы его даже уточнил: «И, может быть, даже всегда».

В промежутке с ноября 1959-го по март 1960-го в четырех матчах за сборную он забил девять мячей, снова был лучшим снайпером французской лиги, и в тот момент все предвкушали, сколько Фонтен наклепает на первом Евро, тем более что играла финальная четверка как раз в Париже, на «Парк де Пренс». Но не зря Пеле говорил, что сейчас звезды защищены гораздо лучше, чем тогда.

Портретное фото Жюста Фонтена
Жюст Фонтен. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Как раз в роковом для него марте 1960-го ивуариец Секу Туре из «Сошо» нанес Жюсту двойной перелом большой берцовой кости, от которого форвард уже, по большому счету, не оправился. Вернувшись ближе к зиме 1960-го, он сыграет за сборную еще всего один матч, в двух последующих чемпионатах поучаствует в считаных играх — и летом 1962-го закончит карьеру.

Произойдет это сразу после чемпионата мира в Чили, на который сборная Франции без Фонтена не вышла, проиграв в отборе болгарам. А шестеро лучших снайперов, включая нашего Валентина Иванова и легендарного бразильца Гарринчу, забили всего по четыре мяча...

Фонтен прожил благополучную послеигровую жизнь. С тренерством у уроженца Марракеша (да, Жюст родился в многодетной семье на французской тогда территории Марокко и играть начинал там же) не задалось, хотя ему в порядке аванса и сборную Франции на пару матчей давали, и сборную Марокко он возглавлял. Не вышло — ничего страшного, нашел себя в бизнесе, и имя стабильно работало на него.

Они с Пеле, соперники по полуфиналу ЧМ-1958, дожили до развязки ЧМ-2022. Король футбола и снайпер-рекордсмен, один за 80, другой под 90, успели увидеть, вероятно, величайший финал в истории чемпионатов планеты. И, может, обсудят его теперь где-то в другом мире и вспомнят, как им вволю забивалось в Швеции-1958, и поспорят, кто сильнее — они или нынешние, все эти Месси и Мбаппе.

Светлая память человеку, чье достижение, вероятно, не побить уже никому и никогда.

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