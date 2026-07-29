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Сегодня, 09:32

Шаабани назначен главным тренером сборной Туниса

Сергей Ярошенко

Муин Шаабани назначен главным тренером сборной Туниса, сообщает Федерация футбола Туниса.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на четыре года.

На чемпионате мира-2026 сборная Туниса не смогла выйти из группы. После поражения от Швеции (1:5) в первом туре в отставку был отправлен Сабри Лямуши. Его сменил француз Эрве Ренар, однако под его руководством команда уступила Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), после чего 4 июля специалист покинул свой пост.

Ранее Шаабани работал в тунисском «Эсперансе», египетских клубах «Аль-Масри» и «Керамика Клеопатра», а также марокканском «Беркане». Вместе с «Эсперансом» он дважды выигрывал Лигу чемпионов КАФ (2018, 2019) и трижды становился чемпионом Туниса (2019-2021). С «Берканом» специалист завоевал чемпионский титул Марокко в 2025 году — первый в истории клуба, а также выиграл Кубок конфедерации КАФ.

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