Фетисов заявил, что Инфантино не может единолично решать вопрос по коммерциализации ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не может единолично принимать решение по вопросу продажи доли коммерческих прав чемпионата мира.

28 июля газета The Times сообщила, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. Отмечалось, что он консультировался с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.

«Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире. Международный олимпийский комитет тоже зарабатывает огромные деньги. Главное, чтобы это шло не в ущерб видам спорта и олимпийскому движению. Не думаю, что президент отдельной взятой федерации будет единолично принимать решения, это же все коллегиально. Все рассчитывается, обсуждается», — приводит ТАСС слова Фетисова.

ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, Инфантино призвал федерации поддержать проект ФИФА в обмен на субсидии.