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Сегодня, 06:25

Премьер-министр Великобритании Бернхэм — о планах ФИФА: «Футбол не принадлежит инвесторам»

Павел Лопатко

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм прокомментировал намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«Позвольте мне сказать это очень прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и стоят на боковой линии неделю за неделей, в дождь и в солнце. Чемпионат мира — это не продукт. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и оно никогда никому не принадлежало для продажи. Называйте эту сделку как хотите. Как только вы продали ее часть, вы продались», — написал Бернхэм в соцсети.

Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу плана ФИФА, отметив, что «это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать».

Президент ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;президент США Дональд Трамп с&nbsp;Кубком мира.«Переходит черту». Инфантино собирается продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам

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