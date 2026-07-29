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Сегодня, 16:35

Колосков — о желании Инфантино продать долю прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что глава ФИФА Джанни Инфантино хочет продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека. УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить», — сказал Колосков «СЭ».

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, Инфантино призвал федерации поддержать проект ФИФА в обмен на субсидии.

(Давид Петросян)

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