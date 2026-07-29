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Сегодня, 22:04

Совет европейских лиг назвал безрассудным план Инфантино продать долю прав на чемпионат мира

Руслан Минаев

Совет европейских лиг выступил с заявлением после того, как в СМИ появилась информация о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

Во вторник, 28 июля, The Times сообщил, что переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может стать «комиссионером» новой компании и заработать на схеме десятки миллионов фунтов.

«Заявление ФИФА о том, что ее президент рассматривает варианты привлечения частных инвестиций для создания новой дочерней компании, которая будет заниматься коммерческими и связанными с проведением мероприятий операциями, представляет собой безрассудные и вызывающие разногласия в развитии мирового футбола.

Чемпионат мира не должен продаваться. Это не частный инвестиционный актив президента ФИФА. Его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которые остаются без голоса или права голоса по этому вопросу. Европейские лиги решительно отвергают это предложение», — говорится в заявлении организации.

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

Ранее в УЕФА рекомендовали Инфантино не переходить черту.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

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Джанни Инфантино
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

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