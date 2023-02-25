Тайна, которая хранилась полвека. Как советский судья отдал Англии золото чемпионата мира
Тот самый гол
В историю можно войти или... влипнуть. Увы, с футбольными судьями — и вовсе не обязательно только в России — второй вариант иной раз случается даже при наличии помощников, которые с разных ракурсов в режиме онлайн просматривают спорные эпизоды на экранах своих мониторов и по необходимости высказывают свои мнения главному арбитру.
Тот, в свою очередь, при желании, либо прислушивается к ним и тогда сам спешит к «телевизору», чтобы перепроверить свое решение, либо, будучи уверенным в собственной правоте, не берет паузу, и игра продолжается. А теперь представьте себя на месте лайнсмена Тофика Бахрамова, которому за доли секунды нужно было отреагировать на вопрос судьи в поле Готтфрида Динста: пересек мяч линию ворот или нет?
Происходило это 30 июля 1966 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» на 101-й минуте финала ЧМ Англия — ФРГ. Именно в этот момент Джефф Херст из пределов штрафной неподалеку от вратарской площадки как из пушки выстрелил по воротам немцев — мяч, ударившись о перекладину, отскочил то ли в линию ворот, то ли за ее пределы и от земли срикошетил в поле.
Англичанин победно вскинул руки вверх, но радоваться было рано — главный арбитр не взял на себя смелость зафиксировать взятие ворот. Еще бы: счет 2:2, и этот гол, если его засчитать, мог предопределить судьбу чемпионского титула.
Я сидел у телевизора (в СССР впервые транслировали ЧМ) и замер в ожидании решения швейцарского арбитра, надеясь, что, в отличие от меня, он видел, побывал мяч в воротах или нет. Когда же Динст засеменил в сторону Бахрамова, я понял: он сам в растерянности, ибо на 100 процентов не уверен — начинать игру с центра поля или...
Судя по тому, каким молниеносным был ответ Бахрамова, он его приготовил еще до консультации с коллегой. Камера выхватила крупным планом его лицо с копной седых волос на голове. Достаточно было кивка этой самой головой, чтобы понять: по его твердому мнению, гол состоялся! А уж после того, как швейцарец указал рукой на центр, для всех стало очевидным: британцы, несмотря на протесты соперников, повели в счете — 3:2!!!
Компьютерные исследования
До конца дополнительного времени Херст отличился в третий раз в матче, и его рекорд в финале ЧМ, так исторически сложилось, не будет побит по сей день. Что касается Бахрамова, то ему в знак благодарности пожмет руку сама королева Великобритании, чем он гордился до конца жизни не меньше, чем золотым свистком ФИФА. Таким же, какой получил главный арбитр решающего матча ЧМ-62 в Чили Бразилия — Чехословакия Николай Латышев, который через четыре года рекомендовал президенту ФИФА Стэнли Роузу своего соотечественника Бахрамова для непосредственного участия в заключительном матче турнира на «Уэмбли» 30 июля 1966-го.
Между тем даже современные технологии, которые пришли на помощь судьям и футболу, вообще не позволяют со 100-процентной гарантией утверждать: результативным был удар Херста или это была иллюзия гола? В 1996 году после компьютерного исследования в Оксфордском университете выяснилось: 7 сантиметров не хватило проекции мяча, чтобы тот оказался за линией ворот.
Через 20 лет эксперты канала Sky Sports продемонстрировали на компьютере тот злополучный эпизод и вроде как доказали правоту вердикта судей, а если конкретнее — Бахрамова. Споры относительно гола Херста и справедливости чемпионства хозяев турнира не утихают до сих пор. И до сих пор в этих жарких дискуссиях нет победителей и проигравших. Немцы, ссылаясь на свои научные выводы, уверяют, что судьи грубо ошиблись. Британцы, наоборот, готовы в любую минуту воспроизвести на экране компьютера проекцию победного гола. Но самое интересное, что, видимо, никто из журналистов не рискнул спросить у Бахрамова, человека доброжелательного и общительного, видел ли он в действительности, как мяч коснулся травы за белой чертой?
«Разве это можно было увидеть?»
«Фаворит королевы» продолжал судейскую карьеру, не скрывая, что предпочитает выполнять роль главного арбитра, а не лайнсмена. О высочайшей квалификации Бахрамова лишний раз говорит тот факт, что на дополнительный матч за звание чемпиона СССР ЦСКА — «Динамо» Москва в Ташкенте в декабре 1970-го назначили именно его. Накануне игры фотокорреспондент Алексей Хомич и два пишущих спецкора, Геннадий Радчук и автор этих строк, поселившиеся в одной гостинице с бакинским судьей, были приглашены им на чаепитие в его номер. Чай оказался не самым любимым напитком коллег, и они поспешили к себе, чтобы согреться «по-взрослому». Оставшись наедине с Бахрамовым, я не смог удержаться, чтобы не спросить:
— Как Вам удалось разглядеть, что мяч после удара Херста от перекладины отрикошетил за линию ворот?
— Да разве можно было с моей позиции это увидеть?! — собеседник хитро улыбнулся сквозь усы. — Просто в эту секунду я вспомнил, что нахожусь в Лондоне на «Уэмбли»...
Тофик, зная меня достаточно хорошо, даже не предупредил, дескать, «это не для прессы». И я хранил тайну соавтора золотого гола без малого 53 года!
Все это время, когда речь заходит о победе англичан на ЧМ-66, лайнсмена Бахрамова, не сомневаюсь, вспоминают в футбольном мире не реже, чем Херста. А вот о том, что главным арбитром того финала был Готтфрид, помнят разве что в Швейцарии...
При таких обстоятельствах в историю футбола на нашей планете ни до ни после Бахрамова еще никто не входил.