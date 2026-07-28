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28 июля, 23:44

Калинская за час обыграла Касаткину на старте турнира в Вашингтоне

Алина Савинова
Анна Калинская.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах победила представительницу Австралии Дарью Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:1.

Встреча длилась 59 минут. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Касаткиной 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Вашингтоне будет Джаниче Чен из Индонезии.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 637 982 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 5) — Дарья Касаткина (Австралия, Q) — 6:4, 6:1

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Теннис
Анна Калинская
Дарья Касаткина
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