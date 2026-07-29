IFAB косвенно признал ошибку с удалением швейцарца Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) косвенно признал ошибочным удаление нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Аргентины.

IFAB опубликовал разъяснение к протоколу использования системы ВАР, согласно которому правило о «неправильной идентификации» может применяться только для определения футболиста, совершившего уже зафиксированное судьей нарушение. При этом сам эпизод не может быть пересмотрен или переквалифицирован.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира между Швейцарией и Аргентиной арбитр сначала показал желтую карточку полузащитнику аргентинцев Леандро Паредесу за фол на Эмболо. После вмешательства ВАР решение было изменено: Паредес избежал наказания, а Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален.

В IFAB отметили, что подобное применение протокола ВАР получило положительные отзывы и может быть включено в обновленную редакцию правил, однако до завершения их пересмотра использовать такую практику нельзя.