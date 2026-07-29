Губерниев — о возможной продаже прав на ЧМ: «Порадуемся за Инфантино и семейство Трампа»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о желании главы ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Инфантино хочет передать права родственнику своего зятя. Знаете, есть зять — нехрен взять, а этот зять — у кого надо взять. Семья Трампа станет еще богаче — молодцы. Инфатино тоже хорош: как говорится, все в семью. Негативный эффект от всего этого может быть только один: что условный Артем Дзюба не сможет стать акционером из-за санкций. Нам то что об этом задумываться? Порадуемся за Инфантино и семейство Трампа — они все станут еще богаче», — сказал Губерниев «СЭ».

ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, Инфантино призвал федерации поддержать проект ФИФА в обмен на субсидии.