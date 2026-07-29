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Сегодня, 13:27

Инфантино призвал федерации поддержать коммерческий проект ФИФА

Алина Савинова

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил главам национальных федераций письмо, призвав поддержать создание новой коммерческой структуры организации, сообщает журналист Ромен Молина.

Как отмечает источник, в обмен Инфантино пообещал федерациям субсидии. Он дал им срок до 19 сентября, чтобы выразить поддержку проекту. При этом речь идет не о голосовании, а о сборе одобрения более чем от половины ассоциаций-членов, после чего инициатива может быть официально утверждена советом ФИФА.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. Новой структуре планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

Джанни Инфантино.Новый раунд противостояния: Инфантино хочет продать часть прав на ЧМ, а страны УЕФА готовы к бойкоту турнира

Ранее Sky News сообщал, что национальные ассоциации, являющиеся членами Союза европейских футбольных ассоциаций, рассматривают возможность бойкота ЧМ, если Инфантино продолжит реализацию плана по продаже части прав на турнир внешним инвесторам.

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