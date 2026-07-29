Ассоциация футбольных болельщиков Англии: «В ФИФА показали, что всегда могут найти новое дно»

Ассоциация футбольных болельщиков Англии прокомментировала намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«Многие болельщики вернулись домой с чемпионата мира, полагая, что ФИФА не сможет сделать больше, чтобы разрушить все, что мы любим в величайшем футбольном турнире. Менее чем через две недели после того, как был забит последний мяч, они показали, что всегда могут найти новое дно.

Как и многие в футболе, мы в ярости. Мы изучим детали по мере их появления, но мы сделаем все возможное как болельщики, чтобы дать отпор длинной череде решений, которые серьезно угрожают будущему футбола ради краткосрочной коммерческой выгоды.

Это не может стать еще одним шагом в попытке Джанни Инфантино перекроить футбол без учета интересов болельщиков или широкой футбольной общественности. Мы полностью поддерживаем заявление УЕФА.

Каждый руководящий орган, национальная ассоциация, лига, клуб, болельщик и заинтересованная сторона теперь несут ответственность объединиться и защитить будущее нашей игры», — говорится в заявлении организации.

Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу плана ФИФА, отметив, что «это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать».