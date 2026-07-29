Член правления Немецкого футбольного союза Хелльманн: «У Германии есть инфаструктура для ЧМ-2038»

Генеральный директор «Айнтрахта» и член правления Немецкого футбольного союза Аксель Хелльманн считает, что его страна должна считаться основным претендентом на право поведения чемпионата мира в 2038 или 2042 году.

«Мы бы хотели, и у Нойендорфа и Немецкого футбольного союза есть инициатива по подаче заявки на 2042 год, возможно, на 2038 год. Это зависит от правил Международной федерации футбола. У Германии есть стадионная инфраструктура, транспортная инфраструктура и гостиничная инфраструктура. Каждый матч будет продан. Это будет успех. Есть место для заявки на 2038 год, но я вполне уверен, что на 2042 год у нас есть очень хорошие шансы провести успешную кампанию. Важно послать сигнал немецкому обществу о том, что страна заинтересована и амбициозна», — цитирует Хелльманн The Athletic.

Одной из проблем для немецкой заявки на 2038 год является принцип ротации конфедераций ФИФА. До того как конфедерация сможет снова принять чемпионат мира, должно пройти два турнира. В 2030 году турнир будет разделен между тремя континентами (Африка, Европа и Южная Америка) и шестью странами (Марокко, Испания, Португалия, Уругвай, Аргентина и Парагвай).

Хелльманн говорит, что не уверен, нужно ли ФИФА будет менять правило, предполагая, что она может продемонстрировать «эластичность», которую ранее проявляла при принятии нестандартных решений. Он говорит, что тот факт, что турнир 2030 года разделен между тремя континентами, означает, что это не должно исключать возможность проведения европейской страной, или совместного проведения, чемпионата мира через два цикла.

В 2034 году чемпионат мира планируется провести в Саудовской Аравии, которая принадлежит к Азиатской конфедерации. Согласно принципу ротации, это оставляет только Северную Америку и Океанию в качестве вариантов для 2038 года, и, поскольку Австралия принадлежит к Азиатской конфедерации, дверь, похоже, широко открыта для возвращения соревнований в США, которые совместно принимали турнир 2026 года с Канадой и Мексикой и должны провести женский турнир 2031 года вместе с Мексикой, Ямайкой и Коста-Рикой.