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Судейство

28 июля, 23:22

ФИФА: «Трактовка правила об идентификации была последовательной. Судьи восстановили справедливость»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Глава судейского департамента ФИФА Пьерлуиджи Коллина.
Фото Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня вечером выступила с заявлением, отреагировав на циркулярное письмо Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), в котором уточнялись некоторые новые правила игры.

«Трактовка ФИФА положения об ошибочной идентификации нарушителя последовательно применялась на протяжении чемпионата мира. Было два случая, когда игрока ошибочно признали совершившим нарушение, заслуживающее желтой карточки, и ВАР рекомендовал арбитру исправить фактическую ошибку, вызванную симуляцией соперника.

Сама симуляция не вызывает сомнений и не должна приводить к дисциплинарному наказанию соперника, которое впоследствии может повлечь дополнительные последствия — например, удаление за вторую желтую карточку или дисквалификацию за перебор предупреждений.

Мы не считаем это ошибкой арбитра или ВАР: принятые решения восстановили справедливость. Мы приняли к сведению комментарии ИФАБ в его циркуляре. На протяжении всего времени мы поддерживали с советом связь, и ИФАБ подтвердил, что такая трактовка допустима, была положительно воспринята и станет частью обсуждения изменений протокола ВАР, о которых говорилось на последнем ежегодном общем собрании ИФАБ», — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что ИФАБ в своем письме, направленном во все федерации и конфедерации, указал следующее:

«Желтая карточка (предупреждение), которая не является второй желтой карточкой, может быть пересмотрена только для установления личности игрока, совершившего наказанное нарушение. Само нарушение при этом не может быть пересмотрено или изменено.

Применение положения об ошибочной идентификации игрока для рассмотрения эпизодов с симуляцией на чемпионате мира 2026 года получило положительную оценку и будет включено в подробный пересмотр протокола ВАР, о котором сообщалось в циркуляре № 32.

Однако до завершения этого пересмотра использовать данное положение таким образом нельзя».

Пьерлуиджи Коллина.Судьям запретили повторять то, что делали их коллеги на ЧМ-2026. Правила игры снова уточнили

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