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Сегодня, 11:10

ФИФА отреагировала на заявление IFAB об удалении Эмболо в матче ЧМ-2026 с Аргентиной

Сергей Ярошенко

ФИФА выступила с заявлением после того, как Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) признал ошибочным удаление нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 с Аргентиной (1:3).

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ФИФА, отмечается, что организация последовательно придерживалась своей трактовки понятия «ошибочная идентификация» нарушителя на протяжении всего турнира.

«Не считаем это ошибкой арбитра или ВАР: принятые решения восстановили справедливость. Мы приняли к сведению комментарии IFAB в его циркуляре. На протяжении всего времени мы поддерживали с советом связь, IFAB подтвердил, что такая трактовка допустима, была положительно воспринята и станет частью обсуждения изменений протокола ВАР», — говорится в заявлении.

Ранее IFAB сообщил, что при вынесении второго предупреждения ВАР может использоваться только для идентификации футболиста, совершившего нарушение, тогда как пересмотр самого эпизода действующими правилами не предусмотрен.

На 70-й минуте матча главный арбитр Жоау Пиньейру сначала показал желтую карточку полузащитнику аргентинцев Леандро Паредесу, однако после просмотра ВАР отменил это решение и вынес второе предупреждение Эмболо за симуляцию, удалив форварда с поля.

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