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Сегодня, 15:56

Ассоциация европейских клубов обеспокоена планами ФИФА

Алина Савинова

Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) сделала заявление на фоне новостей о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов. Новой структуре планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

«EFC с серьезной обеспокоенностью отмечает внезапные, односторонние брифинги для СМИ и заявление ФИФА о потенциальной новой корпоративной структуре для коммерциализации некоторых футбольных соревнований. Для EFC, представляющей более 850 футбольных клубов, члены которых, их игроки и местные сообщества являются ключевыми участниками мирового футбола, в том числе и соревнований ФИФА, было бы вполне уместно провести полноценные консультации с нами по предложению такого масштаба», — говорится в заявлении EFC.

Джанни Инфантино.Новый раунд противостояния: Инфантино хочет продать часть прав на ЧМ, а страны УЕФА готовы к бойкоту турнира

В организации подчеркнули, что узнали об этом предложении через СМИ. Ассоциация европейских футбольных клубов призвала «к спокойным и всесторонним консультациям по всем вопросам, затрагивающим футбольную экосистему, а также к внедрению более строгих и прозрачных процессов управления для защиты игры в долгосрочной перспективе».

Ранее Sky News сообщал, что члены УЕФА рассматривают возможность бойкота чемпионата мира, если Инфантино продолжит реализацию плана по продаже части прав на турнир внешним инвесторам.

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