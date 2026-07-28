Sky News: европейские ассоциации обсуждают бойкот чемпионата мира из-за плана Инфантино о продаже доли прав

Европейские ассоциации рассматривают возможность бойкота чемпионата мира, если президент ФИФА Джанни Инфантино реализует план по продаже части прав на турнир внешним инвесторам, сообщает Sky News.

По информации источника, на этой неделе федерации проведут экстренное заседание для обсуждения противостояния инициативе.

Ранее ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20% ее акций. За эти доли инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

УЕФА выступил с заявлением по поводу плана главы ФИФА, отметив, что «это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать».