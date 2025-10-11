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11 октября 2025, 22:19

Сборная ОАЭ обыграла Оман в азиатском отборе ЧМ-2026

Сборная ОАЭ дома обыграла Оман в матче четвертого раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:1.

Защитник хозяев Куаме Куадио забил в свои ворота на 12-й минуте. Защитник Маркус Мелони сравнял счет на 77-й минуте, а форвард сборной ОАЭ Кайо Лукас принес своей команде победу голом на 83-й минуте.

Сборная ОАЭ лидирует в группе A с 3 очками в 1 матче. В случае победы или ничьей в матче с Катаром 14 октября команда выйдет на ЧМ-2026. В случае поражения ОАЭ займет второе место и проведет стыковые матчи со сборной, которая займет вторую строчку в группе B.

Сборная Омана идет на последнем, третьем месте в таблице группы A с 1 очком в 2 играх.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 4-й раунд. Группа A.
11 октября 2025, 20:15. ()
ОАЭ
2:1
Оман

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