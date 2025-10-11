Сборная ОАЭ обыграла Оман в азиатском отборе ЧМ-2026

Сборная ОАЭ дома обыграла Оман в матче четвертого раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:1.

Защитник хозяев Куаме Куадио забил в свои ворота на 12-й минуте. Защитник Маркус Мелони сравнял счет на 77-й минуте, а форвард сборной ОАЭ Кайо Лукас принес своей команде победу голом на 83-й минуте.

Сборная ОАЭ лидирует в группе A с 3 очками в 1 матче. В случае победы или ничьей в матче с Катаром 14 октября команда выйдет на ЧМ-2026. В случае поражения ОАЭ займет второе место и проведет стыковые матчи со сборной, которая займет вторую строчку в группе B.

Сборная Омана идет на последнем, третьем месте в таблице группы A с 1 очком в 2 играх.