Ведущие лиги могут потерять 8 миллиардов евро из-за проведения чемпионата мира каждые два года

Возможное изменение сроков проведения чемпионата мира может серьезно сказаться на финансовом положении клубов. Если мировое первенство будет проводиться каждый два года, то ведущие лиги могут потерять 8 миллиардов евро, утверждает Reuters.

Чемпионат мира по футболу с момента своего основания в 1930 году проводится раз в четыре года. Ближайший турнир пройдет в 2022 году в Катаре.

Ранее президент ФИФА Джанни Инвантино заявлял о намерении организации до конца 2021 года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года.