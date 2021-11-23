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Ведущие лиги могут потерять 8 миллиардов евро из-за проведения чемпионата мира каждые два года

20:36
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Возможное изменение сроков проведения чемпионата мира может серьезно сказаться на финансовом положении клубов. Если мировое первенство будет проводиться каждый два года, то ведущие лиги могут потерять 8 миллиардов евро, утверждает Reuters.

Чемпионат мира по футболу с момента своего основания в 1930 году проводится раз в четыре года. Ближайший турнир пройдет в 2022 году в Катаре.

Ранее президент ФИФА Джанни Инвантино заявлял о намерении организации до конца 2021 года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года.

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Иван Шитик все материалы автора

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