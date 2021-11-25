Томас Бах: «ФИФА совершает ошибку, думая, что ЧМ каждые два года принесет в два раза больше денег»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Никто из тех, с кем я разговаривал, не видел бумаг с четким проектом, — приводит слова Баха AIPS Media. — Для всех очевидно, что это окажет очень серьезное влияние на общий календарь соревнований для всех видов спорта. Мы видели действующих игроков, которые говорили, что чемпионат мира каждые два года — это перебор и будет представлять опасность для их здоровья и благополучия. От тех, кто поддерживает эту идею, мы слышим только один аргумент: деньги».

Также президент МОК заявил. что ФИФА ошибается, считая, что заработает на ЧМ в два раза больше.

«Сторонники этого плана совершают ошибку, если думают, что проведение чемпионата мира каждые два года принесет ФИФА в два раза больше денег. Неправильно думать, что вы сохраните уровень доходов от чемпионата мира, если будете проводить его каждые два года. Этого не произойдет», — добавил Бах.

Ранее сообщалось, что ведущие лиги могут потерять 8 миллиардов евро, если мировое первенство будет проводиться каждые два года.

Идею о новом формате ЧМ выдвинул президент ФИФА Джанни Инвантино. Окончательное решение должны принять до конца 2021 года.