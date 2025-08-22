Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать президента РФ Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события», — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Ранее Трамп объявил, что жеребьевка группового этапа турнира состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.