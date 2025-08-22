В Госдуме РФ назвали хорошим знаком желание Трампа пригласить Путина на ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу-2026.

«Страна-организатор и ее президент имею право приглашать того, кого хотят. В последние недели мы видим достаточно много контактов между американским и российским лидерами. Считаю, что приглашение на одно из знаковых событий в мировом спорте — это хороший повод для общения. Налаживать так отношения — это совершенно правильно. Это хороший знак и дипломатический ход. Также это сигнал для всех международных федераций и МОК, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.