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22 августа 2025, 21:25

В Госдуме РФ назвали хорошим знаком желание Трампа пригласить Путина на ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу-2026.

«Страна-организатор и ее президент имею право приглашать того, кого хотят. В последние недели мы видим достаточно много контактов между американским и российским лидерами. Считаю, что приглашение на одно из знаковых событий в мировом спорте — это хороший повод для общения. Налаживать так отношения — это совершенно правильно. Это хороший знак и дипломатический ход. Также это сигнал для всех международных федераций и МОК, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Чемпионат мира по футболу
Владимир Путин
Дмитрий Свищев
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