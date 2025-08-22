Трамп объявил, что жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка групп чемпионата мира-2026 пройдет в Вашингтоне.

«5 декабря жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне», — приводит слова Трампа ТАСС.

Также президент США рассказал, что может пригласить президента России Владимира Путина на ЧМ-2026.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые на турнире будут играть 48 команд.