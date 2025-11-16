Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на чемпионат мира

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Арменией в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 9:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

У хозяев по три гола забили Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, который дважды реализовал пенальти. Также у португальской команды забитыми мячами отметились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.

Автором единственного гола гостей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)

В другом матче группы F сборная Ирландии победила Венгрию со счетом 3:2. Ирландцы заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.