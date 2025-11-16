Футбол
Сегодня, 18:55

Сборная Португалии разгромила Армению и вышла на чемпионат мира

Алина Савинова
Бернарду Силва и Наир Тикнизян.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии одержала разгромную победу над Арменией в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 9:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

У хозяев по три гола забили Жоау Невеш и Бруну Фернандеш, который дважды реализовал пенальти. Также у португальской команды забитыми мячами отметились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.

Автором единственного гола гостей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)
Португалия
9:1
Армения

В другом матче группы F сборная Ирландии победила Венгрию со счетом 3:2. Ирландцы заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
2:3
Ирландия
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Барак у БАМа

    Не верю ! Может 9:1 выиграла Армения ? Все-таки армяне такие талантливые во всем , все знающие и все умеющие :от сантехники и абрикосов , до полетов на луну .

    16.11.2025

  • teKilla

    Кому то повезет попасть на Ирландию. Слабенькая команда

    16.11.2025

  • Олег Каменев

    Рад, что Португалия так конкретно унизила армению... Особенно рад, что в составе "великих арараторцев" (хотя гора Арарат не их) играл некто по фамилии "сперцян"... лично мне жаль Галицкого, которому пришлось умыться после плевка сперцяна в его адрес... он и его клуб сделалали из армяненка супер-звезду... а армянчик отплатил за все - черной неблагодарностью... когда стал выбор - убежал в Армению и тем самым стал инностранцем... желаю, чтобы армяне со сперцяном играли также и впредь

    16.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    да что Армения Венгрия ведя в счете с Ирландией на последних секундах пропустила мяч при счете 2-2 и заняла только третье место в группе безмерная радость одних и отчаяние других

    16.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Кто-то из армян после 0:5 дома вспоминал об 1:7 России в Португалии. Мои соболезнования: рекорд постсоветсткого пространства побит.

    16.11.2025

  • infeneon

    Криш кусает локти, лучше бы пропустил прошлый матч (глядишь и его бы выиграли), а против Армении набил бы статистику по голам :-)

    16.11.2025

  • Желтый полосатик

    С такой игрой Португалия - один из явных фаворитов ЧМ, с Криштиану или без него.

    16.11.2025

  • инок

    Как же горит у Роналду. Такая фиеста без него проходит. Собственно, она и стала возможной благодаря его отсутствию на поле.((

    16.11.2025

  • Millwall82

    что бы хотя бы отборы играть, и спокойно можно было в европейский клуб уйти, сомнительно что после таких матчей, но вот у Хвичи например получилось, после такого же разгрома испанцами грузинов. Они на виду хотя бы.

    16.11.2025

  • allerc

    Сборная Португалии как бы намекнула Криштинке, что тому пора на пенсию.

    16.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Армяшек просто размазали тонким слоем. И поделом.

    16.11.2025

  • Топотун

    Весь Сочи вместе с Тимом Хачиком в полном афуе!

    16.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Напоминает 1/8 прошлого чм, где было 6:1 в отсутствие некоего игрока

    16.11.2025

  • bvp

    Сбросили якорек и поехали.

    16.11.2025

  • Millwall82

    Армения, как и ее друзья Азербайджан, ну или Грузия, что-то на постсоветском пространстве так себе выглядит. Грузия правда еще из группы Евро вышла, а эти совсем что-то слабенькие. Хотя есть неплохие мастера в сборной (но правда это не про Азербайджан), как итог рейтинги как у Кубы.

    16.11.2025

  • arno11

    ну наверное вспомнит, как Ярцев в игре с той Португалией ушел с тренерской скамейки в раздевалку, даже не дождавшись окончания игры.

    16.11.2025

  • NGE

    Сперцян, ну и на хрена ты выбрал Армению?!

    16.11.2025

  • DemolisherAjax

    Разгромила? Скорее растоптала,унизила и уничтожила :)

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    А были сомнения?) Ну правда счет ну совсем неприличный) Ну это точно не проблема португальцев)

    16.11.2025

  • rake

    на фоне сегодняшних армян вчерашние казахи казались монстрами

    16.11.2025

  • resifi

    А что скажет по этому поводу армянское радио?

    16.11.2025

  • Marty Friedman

    без бриолина и игра другая...

    16.11.2025

  • Врн36

    Эти выходные на сборные показали уровень нашей "лучшей"молодежи и рпл в целом. Кисляк, Батраков, и прочие Сперцяны игроки очень низкого уровня. Это у нас они звезды, это потому, что так их называт журналюги. А на самом деле если хорошо покапаться в низших лигах, таких можно найти десятки.

    16.11.2025

