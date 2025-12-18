AS: финал чемпионата мира-2030 может пройти на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» является главным кандидатом на проведение финала чемпионата мира 2030 года, сообщает AS.

Отмечается, что решение провести решающий матч турнира на стадионе в Мадриде может быть обусловлено прочными отношениями между президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главой ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, в пользу «Сантьяго Бернабеу» говорит привлекательность бренда, современная инфраструктура стадиона и успешный опыт проведения мероприятий высшего уровня.

Ожидается, что окончательный список городов-организаторов будет представлен в последние месяцы 2026 года. В списке также числятся «Метрополитано» (домашний стадион «Атлетико») и «Камп Ноу» (арена «Барселоны»), однако вокруг реконструкции последнего по-прежнему царит неопределенность.

«Сантьяго Бернабеу» уже принимал финал чемпионата мира в 1982 году.