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18 декабря 2025, 11:05

AS: финал чемпионата мира-2030 может пройти на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Алина Савинова
Фото Global Look Press

Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» является главным кандидатом на проведение финала чемпионата мира 2030 года, сообщает AS.

Отмечается, что решение провести решающий матч турнира на стадионе в Мадриде может быть обусловлено прочными отношениями между президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главой ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, в пользу «Сантьяго Бернабеу» говорит привлекательность бренда, современная инфраструктура стадиона и успешный опыт проведения мероприятий высшего уровня.

Ожидается, что окончательный список городов-организаторов будет представлен в последние месяцы 2026 года. В списке также числятся «Метрополитано» (домашний стадион «Атлетико») и «Камп Ноу» (арена «Барселоны»), однако вокруг реконструкции последнего по-прежнему царит неопределенность.

«Сантьяго Бернабеу» уже принимал финал чемпионата мира в 1982 году.

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