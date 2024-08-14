Отборочные матчи ЧМ-2026 в России будет показывать Okko

Онлайн-кинотеатр Okko получил права на показ в России отборочных матчей чемпионата мира 2026 года, сообщает «РБК Спорт».

Okko будет показывать матчи европейских национальных сборных. В отборочном турнире будет 12 групп по 4-5 команд. Победители групп выйдут на ЧМ напрямую. Команды, занявшие 2-е места и 4 лучшие команды из Лиги наций-2024/25 сыграют в плей-офф, где определятся еще 4 участника чемпионата мира.

Ранее видеосервис приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, лиги 1, лига 2 и т. д.