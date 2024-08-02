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Сегодня, 11:37

Источник: чемпионат мира 2030 года продлится больше месяца

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Чемпионат мира 2030 года может продлиться 39 дней, сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По данным источника, 8-9 июня состоятся матчи с участием сборных Аргентины и Уругвая в честь столетия турнира. Через несколько дней, 13-14 июня, игры мундиаля пройдут в других странах. Финальная встреча запланирована на 21 июля. Ранее сообщалось, что решающий матч первенства состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Матчи чемпионата мира-2030 пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае. Мундиаль впервые в истории состоится на трех разных континентах.

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