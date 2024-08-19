Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира ЧМ-2026

Пресс-служба Федерации футбола Аргентины огласила окончательную заявку на матчи квалификации к ЧМ-2026 года. Нападающий Лионель Месси не вошел в этот список.

Всего в заявку попали 28 футболистов.

Матчи пройдут 6 и 10 сентября — Аргентина сыграет с командой Чили и со сборной Колумбии.

После 6 туров сборная Аргентины лидирует в отборочной группе с 15 очками.

Месси потребовал 50 тысяч евро с обливших краской его виллу экоактивистов