Мартинес — о поражении Аргентины от Парагвая в отборе ЧМ-2026: «Мы плохо выступили»

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной командой Парагвая (1:2).

«Мы играли на поле, которое всегда было сложным для Аргентины. Мы плохо выступили в этой игре, но в целом мы хороши, мы лидируем и нам нужно подумать об игре во вторник. Нужно исправить много ошибок», — цитирует Мартинеса пресс-служба национальной команды Аргентины в социальной сети X.

27-летний форвард стал автором единственного гола аргентинской сборной, открыв счет на 11-й минуте встречи.

Сборная Аргентины с 22 очками лидирует в турнирной таблице, Парагвай с 16 очками расположился на 6-й строчке.