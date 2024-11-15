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Мартинес — о поражении Аргентины от Парагвая в отборе ЧМ-2026: «Мы плохо выступили»

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной командой Парагвая (1:2).

«Мы играли на поле, которое всегда было сложным для Аргентины. Мы плохо выступили в этой игре, но в целом мы хороши, мы лидируем и нам нужно подумать об игре во вторник. Нужно исправить много ошибок», — цитирует Мартинеса пресс-служба национальной команды Аргентины в социальной сети X.

27-летний форвард стал автором единственного гола аргентинской сборной, открыв счет на 11-й минуте встречи.

Сборная Аргентины с 22 очками лидирует в турнирной таблице, Парагвай с 16 очками расположился на 6-й строчке.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Лаутаро Мартинес
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