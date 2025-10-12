Польша обыграла Литву, Шиманьски забил прямым ударом с углового

Сборная Польши на выезде победила Литву в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

Бывший полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски открыл счет на 15-й минуте — хавбек забил прямым ударом с углового.

На 64-й минуте футболист сделал результативную передачу на Роберта Левандовски.

Польша занимает второе место в группе G с 13 очками в 6 матчах, Литва идет на четвертой строчке с 3 очками.

Поляки проведут следующий матч дома против Нидерландов 14 ноября. Литовцы встретятся с нидерландцами на выезде 17 ноября.