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12 октября 2025, 23:42

Польша обыграла Литву, Шиманьски забил прямым ударом с углового

Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски празднует гол в ворота сборной Литвы.
Фото Reuters

Сборная Польши на выезде победила Литву в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

Бывший полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски открыл счет на 15-й минуте — хавбек забил прямым ударом с углового.

На 64-й минуте футболист сделал результативную передачу на Роберта Левандовски.

Польша занимает второе место в группе G с 13 очками в 6 матчах, Литва идет на четвертой строчке с 3 очками.

Поляки проведут следующий матч дома против Нидерландов 14 ноября. Литовцы встретятся с нидерландцами на выезде 17 ноября.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
12 октября 2025, 21:45. Darius & Girenas Stadium (Каунас)
Литва
0:2
Польша

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