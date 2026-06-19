Лопетеги и Марш устроили словесную перепалку после матча Канада — Катар

После окончания матча чемпионата мира-2026 Канада — Катар (6:0) на стадионе «БЦ Плейс» в Ванкувере между главными тренерами произошла словесная перепалка.

После финального свистка Хулен Лопетеги, тренирующий катарцев, пожал руку Джесси Маршу, похлопал по плечу и пока держал его за руку, начал выссказывать что-то на ухо. 52-летний американец выслушал испанца, а затем отвернулся и вскинул руки вверх, после чего Лопетеги продолжал выражать свое недовольство, эмоционально жестикулируя.

На 52-й минуте встречи канадский полузащитник Исмаэль Коне после столкновения с катарским защитником Ассимом Мадибо получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Катарская команда доигрывала эту встречу вдевятером, так как Мадибо был удален за фол на Коне, а в первом тайме красную карточку получил Хомам Ахмед.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.