Мексика — Корея: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Мексики и Южной Кореи объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра соперников по группе А будет проходить на арене «Акрон» в Сапопане (Мексика) и начнется в 4.00 по московскому времени.

Мексика: Ранхель, Санчес, Альварес, Васкес, Гальярдо, Ромо, Лира, Гутьеррес, Альварадо, Киньонес, Хименес.

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Сол Юн Ву, Ким Мун Хван, Ли Ки Хюк, Хван Ин Бем, Пэк Сын Хо, Ли Кан Ин, Ли Чжэ Сун, Сон Хын Мин.