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12 октября 2025, 23:38

Греция уступила Дании и лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

Фото Global Look Press

Сборная Дании дома обыграла Грецию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:1.

У хозяев забили Расмус Хейлунн, Йоахим Андерсен и Миккель Дамсгор. Единственный гол гостей на счету Христоса Тзолиса.

Хейлунн забил в четвертом матче подряд с учетом игр за «Наполи» и в третьей подряд встрече за сборную Дании.

Датчане вышли на первое место в группе C с 10 очками в 4 матчах. Греция идет на третьей строчке с 3 очками в 4 играх, из-за поражения от датчан команда лишилась шансов на выход на ЧМ-2026.

В следующем туре сборная Дании примет на своем поле Белоруссию, а Греция сыграет дома с Шотландией. Оба матча пройдут 15 ноября.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
12 октября 2025, 21:45. Паркен (Копенгаген)
Дания
3:1
Греция

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