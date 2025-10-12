Греция уступила Дании и лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

Сборная Дании дома обыграла Грецию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:1.

У хозяев забили Расмус Хейлунн, Йоахим Андерсен и Миккель Дамсгор. Единственный гол гостей на счету Христоса Тзолиса.

Хейлунн забил в четвертом матче подряд с учетом игр за «Наполи» и в третьей подряд встрече за сборную Дании.

Датчане вышли на первое место в группе C с 10 очками в 4 матчах. Греция идет на третьей строчке с 3 очками в 4 играх, из-за поражения от датчан команда лишилась шансов на выход на ЧМ-2026.

В следующем туре сборная Дании примет на своем поле Белоруссию, а Греция сыграет дома с Шотландией. Оба матча пройдут 15 ноября.